كل ما تود معرفته عن ميزة التصوير الليلي في HONOR 9X PRO

قد تكون القدرة على التقاط صورًا جميلة وواضحة في الليل تجربة مجزية، لكنها ليست سهلة أبداً، خاصةً مع تحديات مثل ضبابية الحركة التي لا يمكن اجتنابها، وتشبع لون أقل، والضوضاء الواضحة، والتي تؤثر جميعها على جودة الصورة الناتجة. قد يكون حمل عدة التصوير الفوتوغرافي مثل الحوامل ثلاثية الأرجل للحصول على صور أفضل أمر مرهق وغير عملي بالنسبة للمستخدم العادي، لذا يأتي هاتف HONOR 9X PRO بمجموعة حلول ذكية وشاملة في جهاز واحد، ويوفر الوضع الليلي فائق الوضوح AIS Super Night و تقنية الاندماج الضوئي 4 في 1 الحصول على صور ليلية فائقة الوضوح والدقة.

الوضع الليلي فائق الوضوح:

إن عملية التصوير الفوتوغرافي في الليل تقيدها بعض الحدود، ومن هذا المنطلق، أحدث مهندسو هونر ثورة في عملية معالجة الصور التقليدية المأخوذة في الليل، وذلك باستخدام خوارزمية ذكاء اصطناعي محددة لإنتاج صور واقعية مفعمة بالحياة، مدعومة بتقنية AIS Super Night، تتم عملية التقاط الصور المعقدة بأربع خطوات فقط وفي غضون ثوانٍ أو أقل:

الخطوة الأولى: كشف الاستخدام اليدوي بالذكاء الاصطناعي.

من لحظة الضغط على زر الغالق، يتم تشغيل خاصية التمكين بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف ما إذا كان المستخدم يلتقط الصورة يدوياً أم لا، وبالاعتماد على التعلم الآلي، يقوم هاتف HONOR 9X PRO بتحليل صورة المعاينة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تحليل المعلومات القادمة من مستشعر الجاذبية والجيروسكوب، ومن خلال فهم عادات التصوير الفوتوغرافي للمستخدم، يكتشف هاتف HONOR 9X PRO ما إذا كانت الصورة تم التقاطها باستخدام حامل ثلاثي الأرجل أو باليد في غضون 0.2 ثانية فقط وبدقة عالية تصل إلى 98٪.

الخطوة الثانية: الكشف الليلي بالذكاء الاصطناعي.

بعد ضبط تكوينات التعريض الضوئي بالذكاء الاصطناعي استناداً إلى المعلومات التي يتم الحصول عليها عن طريق التعرف على مشهد الصورة الحالية، حيث تقوم خاصية الذكاء الاصطناعي المتقدمة في هونر بتحليل تفاصيل مثل توزيع الضوء في المناطق المحيطة، وكمية ارتعاش اليد في الأوساط ذات الإضاءة الأكثر سطوعاً مع الحد الأدنى من اهتزاز اليد، يكون وقت التعريض الضوئي أقصر مع إطارات أقل، بينما تتطلب الأوساط ذات الإضاءة الخافتة مع تشويش يدوي أكثر وقت تعريض ضوئي مطول والمزيد من الإطارات، ومن خلال الوصول إلى القيمة المطلوبة والمحددة مسبقاً، يضمن هاتف HONOR 9X PRO دخول كمية ضوء كافية لإنتاج صورة مثالية.

الخطوة الثالثة: معالج الذكاء الاصطناعي لأقصى درجة من الوضوح.

إذا بقيت اهتزازات اليد موجودة عند التقاط الصورة، تعمل خاصية معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي في هاتف HONOR 9X PRO على تصفية الصور المموهة قبل دمج باقي عناصر الصورة من خلال محاذاة العناصر المرئية لتشكيل لقطة واحدة خالية من الضبابية.

وتتيح إمكانية المعالجة الموجودة في هاتف HONOR 9X PRO معالجة كمية كبيرة من البيانات المطلوبة لتمكين عملية تصوير فوتوغرافي عالية المستوى وبفعالية كبيرة في الليل.

الخطوة الرابعة: تركيب الصورة.

تدمج خوارزمية الذكاء الاصطناعي الصور المعتمدة في لقطة نهائية واحدة، وتقوم بتقييم وضبط سطوع الضوء في كل منطقة للتأكد من عدم تعرض الصورة لإضاءة زائدة، بينما تظل المناطق الداكنة مرئية، وأثناء تركيب الصورة، يتم الكشف عن التناقضات في كل بكسل، وتصحيح أية أخطاء، وكذلك تقليل التشويش في الصورة. ويقوم هاتف HONOR 9X PRO بتكرار العملية بلا كلل لإنتاج صورة مثالية توضح التفاصيل الدقيقة والألوان الزاهية، مما يضمن أقصى جودة للصورة أثناء التصوير التلقائي.

تكنولوجيا الانصهار الخفيف (4 في 1).

يتميز هاتف HONOR 9X PRO أيضاً بتقنية الانصهار الخفيف Light Fusion 4 في 1، التي تمنح المستخدم صوراً ليلية فائقة الوضوح والسطوع بدقة 12 ميجابكسل. وتعمل تقنية Quad Bayer المبتكرة على تحسين امتصاص الضوء وتقليل التشويش في الصورة. وعلى النقيض من مجموعة CMOS التقليدية بتقنية باير بكسل الموجودة في كاميرات الهواتف الذكية النموذجية، يجمع هاتف HONOR 9X PRO بين أربع وحدات بكسل بذكاء لتشكيل صورة بدقة 1.6، مما يعمل على تحسين حساسية الضوء بشكل فعال لإنتاج صور مثالية، بغض النظر عن الوسط المحيط.

أيضاً، تم تجهيز هاتف HONOR 9X PRO بكاميرا ثلاثية رئيسية بدقة 48 ميجابكسل تتميز بعدسات شاملة تعمل معاً لالتقاط صور عالية الجودة، وقد تم تصميم هاتف HONOR 9X PRO لالتقاط كل لحظة، سواء كانت لقطة سريعة تم التقاطها في خلفية ذات إضاءة خافتة، أو صورة أفقية ذات زاوية واسعة، أو حتى فيديو ثابت أثناء التنقل، حيث يمكن للعدسات المتطورة التقاط كل سيناريو تصوير يواجهه المستخدم.