صفقة اليوم.. تعلم كيفية إنشاء متجر إلكتروني في ووردبريس مع خصم 98%

حزمة إنشاء متجر إلكتروني في ووردبريس The Build Your Own Business with .Wordpress & WooCommerce Bundle

عدد الدورات: 11.

عدد الدروس: 192.

المدة: 16 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كيفية إنشاء موقع ويب مخصص للتجارة الإلكترونية من البداية وحتى الاحتراف، فإذا لم تكن قد أنشأت موقع ويب من قبل فستجد في هذه الحزمة 3 دورات تدريبية مخصصة لتعليمك الأساسيات، وفي الوقت نفسه هناك دورات أخرى لتعلم كيفية إنشاء موقع ووردبريس لكسب المال، وكيفية بدء مدونة ووردبريس مربحة.

كما ستتعلم كيفية استخدام إضافة (WooCommerce)، وكيفية إعداد عربات التسوق، وإنشاء أنظمة الدفع وإدارة المخزون في متجرك عبر الإنترنت.

تتضمن الحزمة أيضًا دورة كاملة للتدريب على أساسيات تحسين محركات البحث SEO لمساعدتك في تحسين ظهور موقعك والمحتوى الخاص بك، بالإضافة إلى كيفية استخدام إضافة (Elementor) مع ووردبريس لإنشاء (مسارات مبيعات) Sales Funnels فعالة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: كل المستويات.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 2200 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 39.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

أصبح من السهل جدًا إنشاء مشروع تجاري في الوقت الحاضر حتى مع وجود رأس مال محدود، وذلك بفضل نمو مجال التجارة الإلكترونية، حيث تشير التقديرات إلى أن 95% من عمليات الشراء ستُجرى عبر الإنترنت بحلول عام 2040؛ نتيجة لاعتماد المستهلكين بشكل متزايد على التسوق عبر الإنترنت.

والآن بسبب انتشار فيروس كورونا، والتزام معظم الناس بحالة العزل المنزلي المفروضة، بدأ الجميع في اللجوء إلى المتاجر الإلكترونية لشراء المستلزمات المختلفة.

إذا كنت تريد بدء مشروعك في مجال التجارة الإلكترونية فيمكنك الاستفادة من الحزمة التدريبية ( The Build Your Own Business with WordPress & WooCommerce Bundle)، التي تقدم لك أكثر من 16 ساعة تدريبية تساعدك على بناء متجر إلكتروني وإدارته وتخصيصه من البداية، مع خصم يصل إلى 98%.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 11 دورة تدريبية، مقسمة إلى 192 درسًا، وأكثر من 16ساعة من المحتوى التدريبي.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 2200 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 39.99 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 98 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كيفية إنشاء موقع ويب مخصص للتجارة الإلكترونية من البداية وحتى الاحتراف، فإذا لم تكن قد أنشأت موقع ويب من قبل فستجد في هذه الحزمة 3 دورات تدريبية مخصصة لتعليمك الأساسيات، وهي: ووردبريس للمبتدئين، وكيفية إنشاء موقع ووردبريس احترافي، وأساسيات البدء السريع في ووردبريس.

وفي الوقت نفسه هناك دورات أخرى ستساعدك في تعلم كيفية إنشاء موقع ووردبريس لكسب المال، وكيفية بدء مدونة ووردبريس مربحة.

يعتبر المحرك الحقيقي للبيع في مواقع ووردبريس إضافة WooCommerce؛ التي يعتمد عليها أكثر من 90% من المواقع، ستساعدك مجموعة أخرى من الدورات التدريبية في هذه الحزمة في تعلم كيفية استخدام WooCommerce، وكيفية إعداد عربات التسوق، وإنشاء أنظمة الدفع، وإدارة المخزون في متجرك عبر الإنترنت.

تتضمن الحزمة أيضًا دورة كاملة للتدريب على أساسيات تحسين محركات البحث SEO؛ لمساعدتك في تحسين ظهور موقعك والمحتوى الخاص بك في الصفحة الأولى من محرك بحث جوجل، ومحركات البحث الرئيسية الأخرى باستخدام أحدث التقنيات.

بالإضافة إلى كيفية استخدام إضافة (Elementor) مع ووردبريس لإنشاء (مسارات مبيعات) Sales Funnels فعّالة، وكذلك كيفية إنشاء محتوى نصي ومحتوى فيديو احترافي حول منتجاتك؛ للمساعدة في جذب اهتمام العملاء المحتملين عبر الإنترنت وتحويلهم إلى عملاء حقيقيين.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى التدريبي مدى الحياة، والحصول على شهادة تدريبية بعد إتمام كل دورة، وكذلك الحصول على تحديثات للمحتوى التدريبي.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

WooCommerce Membership/Courseware Site (Plugins Included!)

How to Make Money-Selling WordPress Development Services

WordPress for Beginners

How to Start a Profitable WordPress Blog: Step-By-Step for Beginners

How to Make a Professional WordPress Website & Free Domain

How to Make a Money-Making WordPress Website

Learn to Setup Your eCommerce Website Using WooCommerce

SEO 2020: The Complete WordPress SEO Blueprint

WordPress WooCommerce Complete (Themes & Plugins Bundle)

WordPress Essentials Quick-Start (Divi 4 Theme Included)

How to Use Elementor & WordPress to Create Sales Funnels

