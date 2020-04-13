Oppo Ace 2 .. أول هاتف مزود بشحن لاسلكي من أوبو

كشفت شركة (أوبو) الصينية النقاب عن جهازها الجديد (Oppo Ace 2)، وهو خليفة هاتف (Reno Ace) الأصلي الصادر في شهر أكتوبر 2019، الذي لا يزال يحمل الرقم القياسي لأسرع نظام شحن سلكي في العالم ضمن هاتف ذكي.

ويُعتبر (Oppo Ace 2) أول هاتف من الشركة الصينية يتضمن ميزة الشحن اللاسلكي، إلى جانب العديد من المواصفات الأخرى، التي من ضمنها معالج (Snapdragon 865)، وميزة الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 40 واطًا عبر شاحن (AirVOOC) الجديد من أوبو، إلى جانب اتصال (5G) بالوضع المزدوج.

ويتضمن هاتف (Oppo Ace 2) شاشة من نوع (OLED)، بقياس 6.5 إنشات وبدقة 1080×2400 بيكسل، وبمعدل تحديث 90 هيرتزًا، مع معدل أخذ عينات اللمس 180 هيرتزًا، التي تغطي ما نسبته 96.3 في المئة من الواجهة الأمامية للهاتف، مع دعمها للتدرج اللوني (DCI-P3)، إلى جانب السطوع الذي يبلغ 819 شمعة في المتر المربع.

ويعمل الجهاز بمعالج (Snapdragon 865)، مقترنًا بذاكرة عشوائية 8/12 جيجابايت من نوع (LPPDR5)، ومساحة تخزين داخلية 128/256 جيجابايت من نوع (UFS 3.0)، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير داعمة للشحن السلكي السريع (SuperVOOC 2.0) بقدرة 65 واطًا عند استخدام الكابل والمحول المرفقين.

وهناك ماسح ضوئي لبصمات الأصابع، ونظام أندرويد 10 بواجهة المستخدم ColorOS 7.1، وتشمل الميزات البارزة الأخرى (Wi-Fi 6) و (NFC) والشحن اللاسكلي العكسي بقدرة 10 واط.

وزوّدت الشركة الهاتف بكاميرا خلفية رباعية، بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابيكسل، مع عدسة بزاوية واسعة جدًا بدقة 8 ميجابيكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل موجودة ضمن ثقب في الزاوية اليسرى العليا.

وتطلق شركة أوبو الجهاز في الصين لأول مرة في 20 أبريل باللون الأسود والأزرق والأرجواني، وذلك بسعر 565 دولارًا لنموذج 8/128 جيجابايت، وبسعر 625 دولارًا لنموذج 8/256 جيجابايت وبسعر 650 دولارًا لنموذج 12/256 جيجابايت.