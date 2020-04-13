5 تطبيقات لإعادة نشر الصور ومقاطع الفيديو في إنستاجرام

بالرغم من أن تطبيق (إنستاجرام) Instagram يدعم العديد من الميزات التي يبحث عنها أي مستخدم لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو، إلا أن التطبيق لا يزال يفتقر إلى ميزة إعادة نشر الصور أو مقاطع الفيديو التي تتوفر في فيسبوك وتويتر. ولكن هناك بعض التطبيقات التي تتيح لك ذلك.

إليك 5 تطبيقات لإعادة نشر الصور والفيديو في إنستاجرام:

1- تطبيق Repost For Instagram:

يوفر لك هذا التطبيق تجربة استخدام سهلة للغاية، ما عليك سوى الانتقال إلى موقع إنستاجرام إما عن طريق زر إعادة التشغيل المضمن في التطبيق، أو بشكل يدوي، والعثور على المنشور الذي تريده، ثم النقر على النقاط الثلاث لنسخ الرابط، وبمجرد الرجوع للتطبيق مرة أخرى ستظهر لك علامة تبويب (إعادة نشر).

ويقدم التطبيق عدة ميزات مثل: حفظ النص التوضيحي للمشاركة تلقائيًا في الحافظة، وتعديل أو إزالة العلامة المائية، والتحقق من تاريخ إعادة النشر الخاص بك، والقدرة على الوصول إلى ألبوم الكاميرا لأخذ نسخة احتياطية في حالة حدوث أي خطأ.

التطبيق متوفر مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

2- تطبيق Sepia Software:

يتيح لك هذا التطبيق إعادة نشر الصور ومقاطع الفيديو وإعادة ترتيبها في إنستاجرام، والكشف عن المنشورات عند نسخ الروابط على الموقع وإدخالها تلقائيًا في معرض الصور الخاص به.

بالإضافة إلى إمكانية جدولة إعادة النشر، وتغيير لون العلامة المائية وموضعها، ولكن للوصول لكافة المميزات مثل: المحرر أو إزالة العلامة المائية من الصور يجب عليك الاشتراك في التطبيق مقابل 5 دولارات شهريًا.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

3- تطبيق Regrann:

يتيح لك هذا التطبيق إعادة نشر الصور ومقاطع الفيديو في إنستاجرام مباشرةً دون مغادرة التطبيق، أو جدولة إعادة النشر لاحقًا أو الحفظ أو المشاركة مع أي تطبيق آخر يقبل الصور أو مقاطع الفيديو، بالإضافة لإمكانية حفظ الصور في الهاتف.

يتيح التطبيق أيضًا خيار وضع علامة مائية على الصور، ونسخ النص التوضيحي تلقائيًا، بالإضافة الى إمكانية وضع توقيع رقمي لإضافته إلى النص التوضيحي أو استبداله.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

4- تطبيق Repost IG:

يتيح لك هذاالتطبيق إمكانية فتح تطبيق إنستاجرام مباشرةً من خلال الضغط على زر التطبيق، مع إمكانية نسخ الوسوم والنص التوضيحي كاملًا، والقدرة على إعادة النشر من شاشة المعاينة إلى الرسائل، وخلاصة الأخبار، وميزة القصص.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

5- تطبيق Regram Posts:

يتميز هذا التطبيق بخيارات التخصيص، حيث يمكنك التحكم في الإشعارات التي تريد رؤيتها، وضبط العديد من الإعدادات الافتراضية لجعل إعادة النشر أسرع، كما يقدم التطبيق ميزة (الوضع الداكن) Dark Mode، بالإضافة لإمكانية تغيير لون الخلفية، وتغيير لون الخط.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.