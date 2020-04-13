ويندوز 10 يدعم نقل الملفات لاسلكيًا مع هواتف سامسونج

قدمت شركة مايكروسوفت طريقة سهلة للوصول إلى الملفات ضمن هواتف سامسونج الذكية على أجهزة حواسيب ويندوز 10، مما يعمق عامًا بعد عام الشراكة بين سامسونج ومايكروسوفت، وخاصةً بعد أن سمحت عملاقة البرمجيات في الشهر الماضي لأجهزة محددة من سامسونج بالعمل مع ميزة النسخ واللصق عبر منصة ويندوز 10.

وأعلنت عملاقة البرمجيات أن مستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من فئة (جالاكسي) Galaxy، مثل (Galaxy S10) أو (Galaxy S20)، يمكنهم الآن سحب الملفات وإفلاتها ضمن أجهزة الحاسب العاملة بنظام التشغيل ويندوز 10 عبر النسخة المحدثة من تطبيق (Your Phone).

وبالرغم من أن جميع أنواع الملفات مدعومة، لكن مايكروسوفت تقول إن هناك بعض القيود، إذ لا يمكن نقل أكثر من 100 ملف دفعة واحدة، ويمكن أن يكون الحجم الأقصى لكل ملف 512 ميجابايت، ويجب عدم تصغير نافذة تطبيق (Your Phone) أثناء نقل الملفات لأن ذلك يؤدي إلى إلغاء عملية النقل.

وتعمل هذه الميزة الجديدة على جميع أجهزة جالاكسي من سامسونج المتضمنة الإصدار 1.5 أو أعلى من ميزة (Link to Windows) والمرتبطة بأجهزة الحاسب العاملة بأحدث إصدار تجريبي من نظام التشغيل ويندوز 10.

وبحسب ما ذكرت مايكروسوفت، فإن الاتصال السلكي ليس ضروريًا ولكن يجب أن يكون الجهازان متصلان بالشبكة اللاسلكية نفسها، ويحتاج المستخدم بعد توصيل هاتفه الذكي أو جهازه اللوحي من فئة جالاكسي بجهاز حاسب ويندوز 10 إلى فتح تطبيق (Your Phone) على جهاز الحاسب والانتقال إلى شاشة الهاتف.

ويمكن للمستخدم بعد ذلك فتح تطبيق (Gallery) أو (My Files) والضغط لفترة طويلة على الملف حتى تظهر علامة الاختيار عليه، كما يمكن تحديد ملفات إضافية إذا أراد، ومن ثم الضغط لفترة طويلة مرة أخرى لتمكين وظيفة السحب والإفلات، وسحب الملفات بعد ذلك وإفلاتها في الموقع المطلوب ضمن الحاسب.

أما إذا أراد المستخدم نقل الملفات من جهاز الحاسب إلى هاتف سامسونج الذكي، فإنه بحاجة إلى تحديد الملفات على جهاز ويندوز 10 ثم سحبها إلى نافذة تطبيق (Your Phone)، ويتم تخزين جميع الملفات المنقولة من الحاسب إلى الهاتف داخل مجلد (Downloads) في وحدة التخزين الداخلية للهاتف.