موتورولا تحدد موعد الإعلان عن أفضل هواتفها في سنوات

حددت شركة موتورولا موعد الإعلان عن أفضل هواتفها الرائدة في سنوات في وقت لاحق من شهر نيسان/ أبريل الجاري.

وقالت موتورولا – المملوكة لشركة لينوفو الصينية: إن الحدث سيُقام في 22 نيسان/ أبريل الجاري، وسيُجرى رقميًا بسبب الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وأكدت الشركة الحدث في تغريدة لها نشرتها اليوم عبر موقع تويتر، ويُتوقع أن تكشف عن المزيد من التفاصيل مع اقتراب الحدث. ويُتوقع أن يُعلن عن هاتفين تحت العلامة التجارية (إيدج) Edge.

It’s arriving. Join us for the Motorola Flagship Launch E-vent, April 22nd, 11AM CDT. pic.twitter.com/jH2NcdBTxG — motorolaus (@MotorolaUS) April 13, 2020

وخلال المدة الماضية، نُشرت العديد من التسريبات المتعلقة بهاتف (إيدج بلس) Edge Plus، خاصةً أنه كان من المتوقع أن تعلن موتورولا عنه خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 المُلغى.

ويُتوقع أن يحتوي هاتف (إيدج بلس) على معالج سنابدراجون 865 الأحدث، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 أو 12 جيجابايت، وبطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة.

كما يُتوقع أن يقدم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، إلى جانبين كاميرتين أخريين، بدقة 16 ميجابكسل لكاميرا التصوير العريض، وبدقة 8 ميجابكسل لكاميرا تسجيل العمق.

يُشار إلى أن التسريبات السابقة كشف عن تصميم الهاتف الذي سيقدم شاشة منحنية من الجانبين، وتحتوي على ثقب للكاميرا الأمامية. أما هاتف (إيدج) الأقل مواصفات، فيُتوقع أن يحتوي كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابكسل.