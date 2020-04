موتورولا تحدد موعد الإعلان عن أفضل هواتفها في سنوات

حددت شركة موتورولا موعد الإعلان عن أفضل هواتفها الرائدة في سنوات في وقت لاحق من شهر نيسان/ أبريل الجاري.

وقالت موتورولا – المملوكة لشركة لينوفو الصينية: إن الحدث سيُقام في 22 نيسان/ أبريل الجاري، وسيُجرى رقميًا بسبب الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وأكدت الشركة الحدث في تغريدة لها نشرتها اليوم عبر موقع تويتر، ويُتوقع أن تكشف عن المزيد من التفاصيل مع اقتراب الحدث. ويُتوقع أن يُعلن عن هاتفين تحت العلامة التجارية (إيدج) Edge.

It’s arriving. Join us for the Motorola Flagship Launch E-vent, April 22nd, 11AM CDT. pic.twitter.com/jH2NcdBTxG

— motorolaus (@MotorolaUS) April 13, 2020