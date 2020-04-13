لينوفو تطلق هاتف Lenovo A7

أطلقت شركة لينوفو الصينية هاتفها الذكي الجديد (لينوفو أي7) Lenovo A7 الذي يمتاز بأنه يحتوي معالجًا غير معروف، وهو من شركة (يونيسوك) Unisoc.

وأُعلن عن الهاتف في تغريدة نشرتها شركة (يونيسوك) على موقع تويتر، حيث كشفت عن المواصفات الهاتف، الذي ينتمي إلى فئة الهواتف المنخفضة المواصفات.

The newly released #LenovoA7 smartphone is powered by UNISOC #SC9863A Octa-core chipset platform. The A7 comes with a 6.09-inch waterdrop display, 4000 mAh high-capacity removable battery with up to 416-hour standby time, a 13MP + 2MP dual rear camera and a 5MP front camera. pic.twitter.com/2tksgEDTGf — UNISOC (@UNISOCTech) April 9, 2020

ويحتوي (لينوفو أي7) معالجًا ثماني النوى، وهو Unisoc SC9863A الذي يعمل بتردد 1.6 جيجاهرتز. كما يحتوي الهاتف بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة.

ويقدم الجهاز شاشة ذات قطع بقياس 6.09 بوصات، ولكن لم يُعلن عن الدقة، ولكن يُرجح أن تكون بدقة HD. وتأتي الكاميرا الأمامية الموجودة في قطع الشاشة بدقة 5 ميجابكسل.

وعلى ظهر الهاتف، هناك كاميرتان بدقة 13 ميجابكسل للرئيسية، و2 ميجابكسل للأخرى. وهناك أيضًا حساس لبصمات الأصابع.

ولم يُعلن عن موعد طرح الهاتف، كما لم يُعلن عن سعره الذي يُتوقع ألا يتجاوز 100 دولار أمريكي.