كيف يمكنك منع تويتر من مشاركة بياناتك مع المعلنين؟

بدأت منصة (تويتر) Twitter في إرسال رسالة لجميع المستخدمين تخبرهم فيها بأنها قد أزالت ميزة خصوصية كانت تسمح لهم بالتوقف عن مشاركة بعض المعلومات الخاصة مع المعلنين.

وكانت هذه الميزة تمنع الشركة من مشاركة معلومات، مثل: الإعلانات التي شاهدها المستخدمون، أو تفاعلوا معها، ومنع تعقب المعرّف الخاص بالهاتف، أما الآن، فإن هذه المعلومات ستُشارك بصورة افتراضية، ولا يمكن إيقافها.

فيما يلي سنتعرف على كيفية يمكنك منع تويتر من مشاركة بياناتك مع المعلنين؟

ماذا قالت تويتر في رسالتها؟

ذكرت المنصة في رسالتها للمستخدمين: “لقد تغيرت قدرتك على التحكم في المعلومات التي يشاركها تويتر مع شركائه في العمل، وعلى وجه التحديد، تمت إزالة قدرتك على التحكم في قياسات إعلانات تطبيق الهاتف”.

وتضيف: “ولكن يمكنك التحكم فيما إذا كنت تريد مشاركة بعض البيانات غير العامة لتحسين أنشطة التسويق في تويتر على المواقع والتطبيقات الأخرى، هذه التغييرات، التي تساعد تويتر على الاستمرار في العمل كخدمة مجانية، أصبحت مفعّلة الآن في إعداداتك”

ماذا يعني هذا للمستخدمين؟

مع هذا التحديث الجديد في سياسة مشاركة البيانات، أصبح بإمكان تويتر مشاركة بعض المعلومات الشخصية مع المعلنين الذين يديرون حملات إعلانية لتطبيقات الجوّال عبر تويتر.

ويمكن أن تتضمن هذه المعلومات الإعلانات التي شاهدتها من خلال متصفح أو جهاز معين، ولكنها لا تتضمن اسمك أو بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك أو اسم مستخدم تويتر، وبالتالي يمكن للشركة الآن أن تخبر المعلنين أن معرّف هاتف معين قد استُخدم لمشاهدة إعلان ما أو للنقر عليه.

بالرغم من أن تويتر قد حد من قدرتك على ضبط البيانات التي يمكنك مشاركتها مع المعلنين، إلا أنه لا يزال بإمكانك التحكم في بعض ما تشاركه مع معلني تويتر، وإليك طريقة ضبط هذه الإعدادات:

افتح تطبيق تويتر على الهاتف، أو في المتصفح.

انتقل إلى صفحة الإعدادات والخصوصية في حسابك، بالنقر على صورة الملف الشخصي في تطبيق الهاتف، أو النقر على هذا الرابط للوصول إليها مباشرة عبر متصفح الويب.

اضغط على خيار (الخصوصية والأمان) Privacy and safety.

مرر للأسفل، واضغط على خيار (التخصيص والبيانات) Personalization and data.

هنا ستجد جميع الفئات التي تغطي أنواع محددة من المعلومات التي يجمعها تويتر، وفي كثير من الحالات، يشاركها مع شركات أخرى، سيؤدي إلغاء تحديد أي مربع بجوار إحدى الفئات إلى تعطيل تتبع هذه البيانات بشكل كبير.

يمكنك تصفح الفئات وإلغاء تحديد الخيار المناسب لك.

ولكن يوصى بإلغاء تحديد كل شيء، من خلال النقر على زر التبديل بجوار خيار (التخصيص والبيانات) Personalization and data، في أعلى الصفحة لتعطيل جميع الإعدادات في قائمة التخصيص والبيانات.

سيؤدي هذا إلى إيقاف تشغيل جميع عمليات جمع البيانات ومشاركتها، على الأقل بالنسبة للبيانات والمجموعات التي تستطيع التحكم فيها، وهذا لا يعني أنك أصبحت خارج نطاق قدرة تويتر على تتبع بياناتك، إلا أن قدرة تويتر على تتبع ومشاركة بياناتك ستصبح أقل.