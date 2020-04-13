كيف يمكنك مشاركة كلمة مرور الواي فاي عبر كود QR في أندرويد؟

قدمت جوجل في نظام أندرويد 10 الكثير من الميزات الجديدة للمستخدمين، التي تُركز على جعل حياتهم اليومية أسهل وأبسط، مثل: التنقل عبر الإيماءات، والردود الذكية، التي تعتمد في عملها على التعلم الآلي، ولكن إحدى أقل الميزات شهرة هي ميزة المشاركة السريعة لكلمة مرور شبكة الواي فاي من خلال (رمز الاستجابة السريعة) QR Code.

تُسهل هذه الميزة عملية مشاركة بيانات تسجيل الدخول إلى شبكتك المنزلية مع أي شخص، فكل ما عليك فعله هو إنشاء رمز QR باستخدام بيانات تسجيل الدخول إلى شبكة الواي فاي، ثم يقوم الشخص الآخر بفتح تطبيق الكاميرا في هاتف آيفون أو أندرويد لمسح الرمز، مما يتيح له الاتصال بالواي فاي بسرعة دون الحاجة لكتابة كلمة المرور.

تعتمد هذه الميزة على تقنية (Wi-Fi Easy Connect)، التي تعمل على تقليل التعقيد، وتحسين تجربة المستخدم في توصيل الأجهزة بشبكات الواي فاي، مع توفير أعلى معايير الأمان في الوقت نفسه، من خلال استخدام رموز QR. ومن المتوقع أن تعمل جوجل على تطوير هذه الميزة بشكل أكبر في نظام أندرويد 11.

فيما يلي كيفية مشاركة كلمة مرور شبكة الواي فاي بسهولة في هاتف أندرويد عبر كود QR:

ملاحظة: للوصول إلى هذه الميزة يجب أن يعمل هاتفك بنظام التشغيل أندرويد 10، ولكن يمكن لأي شخص مسح رمز الاستجابة السريعة QR بغض النظر عن إصدار نظام أندرويد المثبت في هاتفه، وكذلك مستخدمو هواتف آيفون يمكنهم أيضًا مسح الرمز والاتصال تلقائيًا بالشبكة.

انتقل الإعدادات في هاتف أندرويد.

اضغط على خيار (الشبكة والإنترنت) Network & internet.

اضغط على خيار (واي فاي) Wi-Fi.

اضغط على رمز الترس الذي يوجد بجانب اسم شبكتك المنزلية.

ستظهر لك قائمة تضم تفاصيل الشبكة المنزلية، اضغط على خيار (مشاركة) Share.

سيظهر لك طلب للتحقق من هويتك باستخدام رقم التعريف الشخصي PIN أو بصمة الإصبع؛ لإنشاء رمز الاستجابة السريعة باستخدام اسم شبكة الواي فاي وكلمة المرور.

بمجرد التحقق من هويتك سيظهر لك كود QR في شاشة هاتفك يمكن لأي شخص مسحه بكاميرا هاتفه للاتصال بشبكة الواي فاي تلقائيًا، وذلك دون الحاجة إلى إدخال اسم الشبكة أو كلمة المرور.