إنستاجرام تعزز IGTV بمزايا جديدة تُغري المستخدمين ومنشئي المحتوى

أطلقت خدمة إنستاجرام اليوم الاثنين تحديثًا جديدًا لتطبيق مشاركة ومشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة IGTV مع مزايا تهدف إلى تشجيع المزيد من الأشخاص على استخدام التطبيق، وتشجيع منشئي المحتوى على نشر مقاطع فيديو طويلة.

ونقل موقع The Verge عن إنستاجرام – المملوكة لشركة فيسبوك – قولها: إنها أعادت تصميم الصفحة الرئيسية بالكامل لتضم منشئي المحتوى في الأعلى، حيث سيظهر محتوى مخصص لكل مستخدم بناءً على من يتابعونه، وما يعتقد التطبيق أنه قد يكون مثيرًا لاهتمامهم. كما حصل التطبيق على تبويب (استكشف) Discover لإظهار محتوى IGTV الجديد الملائم، بالإضافة إلى دعم إمكانية التسجيل بدون استخدام اليدين.

وبالنظر إلى أن تطبيق IGTV اقتصر قبل التحديث على عرض مقاطع الفيديو من الأشخاص الذين يتابعهم المستخدمون، فيُعتقد أن تبويب الاستكشاف يعد من أهم المزايا، فهو يحتوي مقاطع الفيديو “الشائعة” على الخدمة.

ويأتي التحديث الجديد أيضًا بميزة مهم لمن يهتم أكثر بتطبيق إنستاجرام الرئيسي، وهو دعم نشر محتوى IGTV في القصص، وبدلًا من عرض صورة عن المحتوى، فإن 15 ثانية من الفيديو سوف يُشغَّل، وبذلك تأمل إنستاجرام أن تشجع المستخدمين على مواصلة المشاهدة في IGTV.

ويُعتقد أن التحديثات الجديدة تشير إلى أن إنستاجرام تعتقد أن المستخدمين يجدون صعوبة في إيجاد مقاطع الفيديو في IGTV، الأمر الذي يجعلهم يركزون على تطبيقها الرئيسي ويهملون التطبيق الآخر الذي تسعى من خلاله إلى منافسة يوتيوب.

وتقول إنستاجرام: إنها تعتقد بأن IGTV سيكون “مستقبل الفيديو”، لذا فإن ضمان عثور المستخدمين على محتوى يشاهدونه، بالإضافة إلى تشجيع منشئي المحتوى على نشر المزيد قد يساعدها على إنجاح التطبيق.