إماكينا تطلق متجرًا إلكترونيًا معتَمَدًا لعلامة ليجو في الإمارات

يعد متجر ليجو الإلكتروني الجديد المعتمد في دولة الإمارات، الذي تم تطويره لصالح شركة ماجد الفطيم للأزياء من قبل الوكالة الرقمية إماكينا في دبي، الأول في العالم الذي يتم إطلاقه على منصة السحابة التجارية SAP Commerce Cloud، بالاعتماد على الهيكلية البرمجية المنفصلة Headless Architecture، مع واجهة سبارتكوس المخصصة للمتاجر الإلكترونية؛ إذ أرسى هذا الأسلوب في إنجاز المشاريع من هذا النوع، في أقل من 5 أشهر، مع ضمان الأداء المتميز، معايير جديدة للمشاريع القائمة على منصة SAP Commerce في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

ويستضيف متجر ليجو قريباً المزيد من العلامات التجارية في العديد من الأسواق، وذلك بفضل آلية عملها المريحة والسلسة، التي لا تتطلب سوى إضفاء بعض اللمسات على واجهة المستخدم الأمامية.

متجر ليجو أول متجر إلكتروني معتمد في دبي وأبوظبي والكويت:

اختارت شركة ماجد الفطيم للأزياء، وهي شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وكالة إماكينا في دبي لتطوير مشروعها القائم على منصة السحابة التجارية من SAP، وذلك نظراً لما تتمتع به إماكينا من خبرة كبيرة في التجارة الرقمية وتجربة المستخدم.

وتمثل شركة ماجد الفطيم للأزياء العديد من العلامات التجارية العالمية، مثل ليجو وميزون دو موند؛ ولولوليمون؛ وكريت آند باريل. كما افتتحت الشركة أولى متاجر ليجو المعتمدة في أبوظبي في عام 2014، تلاه في العام التالي 3 متاجر في دبي و2 في الكويت، حيث يمكن الآن الاستمتاع والحصول على منتجات ليجو الشهيرة عبر أول متجر إلكتروني معتمد للعلامة في دولة الإمارات في هذه الأسواق، وسيضم جميع منتجات العلامة، بالإضافة إلى منتجاتها الحصرية.

ابتكار تجاري:

طورت إماكينا متجر ليجو الإلكتروني المعتمد في دولة الإمارات كجزء من المنصة الجديدة لإدارة العلامة في وقت قياسي، وذلك من خلال العمل بأسلوب يتسم بالسلاسة والمرونة، حيث قام الفريق بتوحيد جميع الخصائص التجارية الرئيسية، بالإضافة إلى مزايا إضافية تم تطويرها خصوصاً للعملاء المسجلين في برنامج الولاء في فترة 5 أشهر فقط، ويعتمد موقع المتجر الإلكتروني على ما يُعرف بالهيكلية المنفصلة Headless Architecture، والهيكلية المرجعية Reference Architecture، حيث يتم تشغيل عمليات الواجهة الأمامية والعمليات الخلفية للموقع بشكل منفصل، بينما تساعد الإرشادات المدمجة بإبقاء فريق الموقع على المسار الصحيح طوال الوقت.

التطور التكنولوجي أولاً:

يعد هذا أول حلول منصة SAP للحوسبة السحابية التجارية، التي تستفيد من مزايا تطبيق سبارتكوس، حيث استخدمت إماكينا واجهة جافا سكريبت القابلة للتعديل، مع إطار عمل سبارتكوس وهيكلية برمجية تتيح إمكانية تطوير تطبيقات ويب تقدمية PWA للمتجر، إذ يسمح هذا النموذج الجديد من التطبيقات بتنزيل المحتوى التقدمي وواجهات برمجة التطبيقات، ومكونات التصفح الإضافية، إلى جانب تقديم المزايا الرئيسية لتطبيقات الهواتف الذكية إلى واجهة التصفح عبر الهاتف المحمول.

وقال مراد يولداس أرتغرل، نائب رئيس إماكينا في تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي: “نحن سعيدون لاختيار إماكينا لقيادة التحول الرقمي لشركة ماجد الفطيم للأزياء في أسواق تجارة التجزئة الرائدة عالمياً”.

وقال فهد الغانم، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ماجد الفطيم للأزياء: “يعد تقديم تجربة عملاء استثنائية، بالاعتماد على الأساليب المبتكرة، على رأس أولوياتنا في شركة ماجد الفطيم للأزياء، سواء في متاجرنا أو عبر منصاتنا الرقمية، لإطلاق أول متجر إلكتروني معتمد لعلامة ليجو في دولة الإمارات، كان لابد من إيجاد الشريك الأمثل لمساعدتنا في ذلك، وكانت إماكينا هي الشريك الذي يمكننا الاعتماد عليه في ذلك، وتوفر منصة التسوق الجديدة لعملائنا تجربة تسوق سلسة وهم يستكشفون أحدث منتجات ليجو، فضلاً عن كونها تتمتع بالمرونة اللازمة لتعزيز حضورنا الرقمي”.