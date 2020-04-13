إحدى مزايا خرائط آبل التي يجب على خرائط جوجل نسخها

قامت شركة آبل بترقية تطبيق خرائط آبل في السنوات القليلة الماضية؛ محاولةً اللحاق بتطبيق خرائط جوجل الذي لا يزال الكثير من مستخدمي آيفون يستخدمونه.

تقدم خرائط جوجل تجربة غنية بالمزايا أكثر من خرائط آبل، وهذا أمر مفهوم، لكن خرائط آبل على وشك الحصول على ميزة يجب أن تنسخها خرائط جوجل في أقرب وقت ممكن؛ لأنها تتعلق بالأزمة الصحية الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، حيث ستوجهك خرائط آبل قريبًا إلى أقرب مركز اختبار COVID-19 بالقرب منك، وهو نوع من المعلومات التي يجب أن تجدها في تطبيقات الخرائط أثناء جائحة كورونا.

تحتوي خرائط جوجل بالفعل على الكثير من المزايا التي يمكن أن تساعدك، حيث يعرض التطبيق تحذيرًا عن COVID-19 في كل مرة تبحث فيها عن مستشفى أو طبيب، لتذكيرك بالاتصال سابقًا قبل زيارة منشأة طبية.

كما يسمح التطبيق أيضًا لأصحاب الأعمال بتقديم تحديثات سريعة حول متاجرهم، بما في ذلك تغييرات ساعات العمل والإغلاق، علاوة على ذلك، يسلط تطبيق خرائط جوجل الضوء على جميع المطاعم القريبة التي تقدم الطعام، ويتيح لك وضع الطلبات مباشرة داخل التطبيق، لكن لا يقدم معلومات حول اختبار فيروس كورونا داخل التطبيق.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن جوجل لديها موقع COVID-19 حيث يمكنك العثور على معلومات ذات صلة بمنطقتك، ولديها أقسام تتعلق بأخبار فيروس كورونا داخل أخبار جوجل وعلى يوتيوب.

إن عرض مواقع اختبار فيروس كورونا على الخريطة ليس أمرًا بسيطًا، ويتطلب المساعدة من مجتمع المحترفين الطبيين، وهذا بالضبط ما تفعله آبل، فقد رصدت شركة 9to5Mac بوابة Apple COVID-19 للمستشفيات ومتخصصي الرعاية الصحية، حيث يُطلب من المتخصصين الطبيين ملء معلومات الاختبار في نموذج excel القابل للتنزيل، ثم إرساله مرة أخرى إلى آبل، وستتم مراجعة البيانات ثم ستظهر بعد ذلك داخل خرائط آبل.

في الأسابيع والأشهر المقبلة، يجب أن تزيد قدرة اختبار فيروس كورونا COVID-19 إلى النقطة التي ستكون فيها الحكومات حول العالم قادرة على اختبار المزيد من الأشخاص، وليس فقط الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض، علاوة على ذلك، ستبدأ الحكومات في نشر اختبارات مَصْلية يمكنها الكشف عن المرضى الذين تعافوا من COVID-19، والذين قد يكونون محصنين ضد المرض بعد نجاتهم. كما يمكن أن تساعد حملات الفحص في رسم صورة أفضل بكثير لعدد الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض، والحد من انتشاره في حالات تفشي المرض من جديد.

من المحتمل أن تكون خرائط جوجل سريعة في عرض مواقع اختبار فيروس كورونا COVID-19 قريبًا.