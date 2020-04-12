برامج وتطبيقات

مايكروسوفت تتيح إضافة خلفيات مخصصة في Teams

مايكروسوفت تتيح إضافة خلفيات مخصصة في Teams
0

أطلقت شركة مايكروسوفت تحديثًا جديدًا لتطبيق مؤتمرات الفيديو (تيمز) Teams يُتيح للمستخدمين تغيير الخلفية أثناء المكالمة، وذلك بهدف إضافة مزيد من الخصوصية، خاصةً لمن لا يرغب بأن يظهر بيته في المكالمات.

ولا تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إضافة صور من عندهم على غرار خدمة (زووم) Zoom، ولكن الشركة وعدت بتقديم هذه الميزة في وقت لاحق، أما الآن فيمكن للمستخدم اختيار خلفية من بين العديد من الخلفية التي توفرها الشركة.

يُشار إلى أن مايكروسوفت تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لطمس الخلفية، ثم تستبدل خلفياتها بخلفية المستخدم.

وإضافةً إلى ميزة الخلفية المخصصة، أعلنت مايكروسوفت عن تقديم رمز (رفع اليد) التي تُمكّن المستخدمين من النقر عليها لإعلام المستخدمين الآخرين في الدردشة بأنه يريدون قول شيء ما.

كما أضافت الشركة خيار (إنهاء الاجتماع) End Meeting الذي يعطي منظمي المكالمات القدرة على إنهاء المكالمة بنقرة زر واحدة. وأوضحت مايكروسوفت أن المدرسين هم من طلب إضافة هذا الخيار.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضًا
دراسات وتقارير

مايكروسوفت تعلن عن أرقام قياسية مع استمرار الطلب على مكالمات الفيديو

دراسات وتقارير

مايكروسوفت تؤخر طرح Surface Neo إلى ما بعد 2020

عالم الكمبيوتر

مايكروسوفت تعرض قائمة ابدأ الجديدة لنظام ويندوز 10

برامج وتطبيقات

ميزات قادمة إلى Microsoft Edge تجعلك أكثر إنتاجية

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد