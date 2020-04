مايكروسوفت تتيح إضافة خلفيات مخصصة في Teams

أطلقت شركة مايكروسوفت تحديثًا جديدًا لتطبيق مؤتمرات الفيديو (تيمز) Teams يُتيح للمستخدمين تغيير الخلفية أثناء المكالمة، وذلك بهدف إضافة مزيد من الخصوصية، خاصةً لمن لا يرغب بأن يظهر بيته في المكالمات.

ولا تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إضافة صور من عندهم على غرار خدمة (زووم) Zoom، ولكن الشركة وعدت بتقديم هذه الميزة في وقت لاحق، أما الآن فيمكن للمستخدم اختيار خلفية من بين العديد من الخلفية التي توفرها الشركة.

Custom backgrounds are now rolling out in @MicrosoftTeams . 😍🤯 pic.twitter.com/WlnYem2ZNP

يُشار إلى أن مايكروسوفت تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لطمس الخلفية، ثم تستبدل خلفياتها بخلفية المستخدم.

وإضافةً إلى ميزة الخلفية المخصصة، أعلنت مايكروسوفت عن تقديم رمز (رفع اليد) التي تُمكّن المستخدمين من النقر عليها لإعلام المستخدمين الآخرين في الدردشة بأنه يريدون قول شيء ما.

كما أضافت الشركة خيار (إنهاء الاجتماع) End Meeting الذي يعطي منظمي المكالمات القدرة على إنهاء المكالمة بنقرة زر واحدة. وأوضحت مايكروسوفت أن المدرسين هم من طلب إضافة هذا الخيار.

NEW! Educators or staff can force-end a meeting in #MicrosoftTeams 🛑 Just click the "…" and choose End meeting

This was a top educator request and it is rolling out today 👂

More details 👉 https://t.co/3XHP64174S#edtech #MIEExpert #MicrosoftEDU pic.twitter.com/sw0YjS6oOp

— Mike Tholfsen (@mtholfsen) April 9, 2020