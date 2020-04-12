كيف تقوم بحلاقة شعرك في المنزل خلال الحجر الصحي المنزلي؟

قريبًا جدًا ستبدو أشكالنا جميعًا شبه الإنسان في العصر الحجري، (أو كما تصوره لنا الرسومات)، حيث ينمو شعرنا مع استمرار تفشي فيروس كورونا والتزامنا في الحجر الصحي المنزلي، فأغلب البلدان اليوم تقوم بالحجر الصحي، فقد مرت ثلاثة أسابيع على الأقل منذ أن زار معظمنا صالونًا للحلاقة.

الآن يقوم الكثيرون بقص شعرهم بأيديهم، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بأمثلة على ذلك، فقط قم بمتابعة (coronacuts) وسترى أمور كثيرة مضحكة ومسلية بالإضافة لبعض الأمور المحزنة، حتى الخبير الطبي التلفزيوني الدكتور سانجاي غوبتا، كبير مراسلي CNN الطبي، نشر صورة على إنستجرام يحمل فيها مقصًا.

لمساعدتك في تجنب أزمة تصفيف الشعر، أخذنا بنصيحة الحلاقين المحترفين تيم مكارتني و Ray Perez للحصول على نتائج مرضية أثناء الحلاقة المنزلية خلال التزامك في الحجر الصحي المنزلي.

تجنب استخدام المقص:

يحذر كل من مكارتني وبيريز من استخدام المقص، إذا لم تكن محترفًا، حيث يمكن أن يؤدي استخدام المقص إلى حدوث كارثة، وقال مكارتني إن الناس يمسكون المقص ويبدأون في قص الشعر دون أن يدركوا ما يفعلونه.

وقال بيريز إنه حتى إذا قام شخص آخر بقص شعرك باستخدام المقص، فقد يؤدي ذلك إلى كارثة إما على شعرك أو أسوأ من ذلك.

شاهد مقاطع اليوتيوب:

قبل أن تظهر إبداعك في قص الشعر أثناء الحجر الصحي المنزلي، شاهد بعض مقاطع الفيديو على يوتيوب حول كيفية قص الشعر، ولكن يجب أن تكون انتقائيًا بشأن أي منها تشاهده لأن العديد منها يستهدف المحترفين بالمعلومات التي يصعب على الشخص العادي متابعتها، لكن يمكنك البحث عن قصات الشعر الأساسية والبحث عن مقاطع فيديو تتعلق بنوع الشعر الذي لديك.

قال بيريز: “إذا كان شعرك طويلًا وكثيفًا فأنت لا تريد مشاهدة الفيديو لشخص لديه شعر قليل”.

ابدأ على الجانبين:

مهما كانت حالتك أثناء الحجر الصحي المنزلي لا تبدأ بقص شعرك من الأعلى، بل ابدأ بالجانبين ونظف الشعر حول الأذنين، بعد ذلك قم بتقليم الشعر عند الرقبة، ولا تكثر من قص الشعر في هذه المنطقة حتى لا تغيير معالم نمو الشعر لديك.

اطلب المساعدة:

ما لم تكن ماهرًا حقًا، فسوف تحتاج إلى بعض المساعدة، ففي حين أنه قد يكون من السهل التعامل مع الجانبين من الرأس، فإن قص الشعر على الرقبة هو قصة مختلفة.

قال مكارتني: “إذا كنت غير مرتاح حقًا للقيام بذلك، فربما ترغب في الحصول على المساعدة”.