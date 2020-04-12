كيف تعرف ما هو شائع الآن من الأفلام والمسلسلات وأين يُعرض؟

عندما تريد مشاهدة أحد الأفلام أو البرامج التلفزيونية ولكن ليس لديك فكرة أين يعرض، هل يعرض على نتفليكس أو أمازون أو خدمة بث مجانية؟ بالتأكيد لن تبدأ بالبحث في كل خدمة عن أحد الأفلام أو البرامج التلفزيونية لأن ذلك سيستغرق الكثير من الوقت كما أن العملية ستكون مملة جدًا، لكن هناك طرق أسهل لمعرفة ما يجري في عالم الأفلام وأين يعرض كل فيلم وما هو الأكثر رواجًا.

Reelgood:

وسّعت شركة Reelgood عدد خدمات البث التي تتعقبها إلى حد كبير، حيث بلغت حوالي 60 خدمة، فعندما تقوم بالتسجيل لأول مرة في الخدمة يمكنك التحقق من جميع الخدمات التي يمكنك الوصول إليها بالإضافة لذلك ستتعرف على عمليات البحث التي يمكنك القيام بها عبر الخدمة، كما يمكنك إضافة خيار (مجاني) أثناء البحث، حيث ستقوم الخدمة بالبحث عن المحتوى المجاني وتعرضه عليك.

تغطي خدمة Reelgood جميع خدمات الاشتراك الرئيسية، مثل Amazon Prime Video و Hulu ونتفليكس؛ بالإضافة إلى Acorn TV و Mubi و HBO و Showtime، كما أضافت الخدمة مؤخرًا خدمات جديدة مثل Apple TV + و Disney +. تحوي الخدمة أيضًا على قسم يمكنك من معرفة مكان استئجار الأفلام الجديدة من خدمات الدفع مقابل المشاهدة، مثل FandangoNow و Vudu.

تتيح خدمة Reelgood التصفح حسب العنوان أو النوع، حيث يمكنك التصفح بين ما هو شائع الآن أو جديد، كما يمكنك متابعة العروض والأفلام باستخدام ميزة التتبع، كما تنبهك الخدمة عندما تكون هناك حلقات جديدة لمشاهدتها، ويمكن تصفح Reelgood عبر الموقع الرئيسي للخدمة أو يمكنك تحميل تطبيقها من متجر آب ستور أو جوجل بلاي كما تدعم الخدمة أجهزة Apple TV.

JustWatch:

تتعقب خدمة JustWatch المجانية أكثر من 85 خدمة لبث الأفلام والبرامج الآن، كما استحوذت أيضًا على منافستها GoWatchIt أواخر العام الماضي.

الخدمة سهلة الاستخدام، ما عليك سوى إدخال اسم أحد الأفلام أو العروض الذي تريد مشاهدته وستخبرك JustWatch بالمكان الذي يمكنك فيه مشاهدته أو استئجاره أو شرائه بأقل سعر، والميزة الفريدة في الخدمة هي أنها تقدم توصيات الأفلام والبرامج التلفزيونية بناءً على ما يشاهده الأشخاص الآخرون الذين لديهم أذواق مماثلة.

تعرض لك الصفحة الرئيسية للخدمة ما هو جديد وشائع، حيث يمكنك إضافة العروض التلفزيونية أو الأفلام إلى قائمة المشاهدة ببساطة باستخدام رمز إشارة مرجعية، ويمكنك حصر عمليات البحث على الخدمات التي تستخدمها بالفعل بالنقر فوق كل خدمة من صف من الرموز الموجود في الشاشة الرئيسية.

تنظم JustWatch العناوين بعشرات الطرق، بما في ذلك حسب النوع، وما هو عالي التصنيف أو الأكثر شيوعًا، وما هو جديد في الخدمة، وتقدم الخدمة اختيارات بناءً على حالتك المزاجية، كما تعرض أفضل خمسة أفلام يتم عرضها حاليًا وتوفر تنبيهات عندما تصبح متاحة على الإنترنت.

يمكنك تصفح JustWatch باستخدام متصفح ويب على جهاز الحاسب أو من خلال تطبيقات هواتف iOS أو أندرويد.