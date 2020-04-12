كيفية الحصول على دورات مجانية للمصورين من Leica

أعلنت شركة صناعة الكاميرات Leica عن مبادرة لتقديم دورات مجانية ومحادثات للمصورين وسط جائحة فيروس كورونا COVID-19، حيث قامت العديد من الشركات التي تهتم بالمجالات الإبداعية الموارد للمستخدمين الملتزمين بالحجر الصحي المنزلي، فقد قامت نيكون قبل مدة قصيرة بتقديم منهجها الكامل من دروس التصوير عبر الإنترنت مجانًا حتى نهاية أبريل.

تطرح اليوم Leica سلسلة من الدورات والمناقشات المجانية عبر الإنترنت بقيادة المصورين المشهورين والموسيقيين والممثلين والمبدعين الآخرين، حيث ستجري المحادثات خلال الأسابيع القليلة المقبلة وستبدأ في 12 أبريل.

ستتحدث المصورتان جنيفر ماكلور Jennifer McClure وخوان كريستوبال كوبو Juan Cristóbal Cobo عن الحفاظ على التصوير الفوتوغرافي أثناء وجودهما في الحجر الصحي الذاتي، كما ستتحدث ماجي ستيبر Maggie Steber عن مشروعها الحائز على جائزة غوغنهايم (Secret Garden of Lily LaPalma) ، وسيبدأ ستيفن فاناسكو Stephen Vanasco في عمله الرقمي.

ستحتاج إلى التسجيل من أجل حضور هذه المحادثات الافتراضية المقدمة من شركة Leica الألمانية، كما أنه من المقرر أيضًا أن يقوم كل من DJ D Nice و Jeff Garlin و Danny Clinch بإجراء محادثات في المستقبل القريب، ولكن التسجيل لهذه الجلسات لم يُفتح بعد.