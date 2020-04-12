تعرّف على قوة الذكاء الاصطناعي في هاتف فيفو S1 Pro

استفاد العديد من الهواتف الذكية التي صدرت في السنتين أو السنوات الثلاث الماضية من مزايا الذكاء الاصطناعي في كل من مكوناتها المادية وبرمجياتها، ولا شك أن قوة الذكاء الاصطناعي غير محدودة، وقد شهدنا بالفعل نشوء مجموعة كبيرة من التطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التصوير من أجل رفع الكفاءة، وبوصف شركة فيفو تؤمن بالدمج العميق لتقنيات الذكاء الاصطناعي في عصر الجيل الخامس، يتضمن هاتف فيفو S1 Pro عدة خصائص رائعة مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي ومن أبرزها:

التقاط صور احترافية:

أصبح التصوير واحداً من الوظائف الأكثر استعمالاً في الهواتف الذكية، إذ يرغب أبناء جيل اليوم من عشاق التكنولوجيا بالتقاط لحظات الحياة الجميلة بواسطة هواتفهم الذكية أينما ذهبوا، يحتوي هاتف S1 Pro على كاميرا رباعية رائعة بدقة 48 ميجابكسل معززة بتقنية الذكاء الاصطناعي من شأنها توفير تجربة جديدة لهواة التصوير، كما يتضمن S1 Pro كاميرا بزاوية فائقة الاتساع تسهم في زيادة نطاق اللقطات المأخوذة للحصول على صور واضحة عالية الجودة بكافة تفاصيلها الدقيقة.

صور سيلفي تفوق التوقعات:

في حين غدت عملية التصوير فائق الدقة أكثر سهولة وراحة وقابلية للحركة بفضل الهواتف الذكية، زاد الذكاء الاصطناعي من بساطة ذلك كله، فكاميرا السيلفي في هاتف S1 Pro تأتي بدقة 32 ميجابكسل المعززة بتقنية الذكاء الاصطناعي، تسمح للمستخدمين باستكشاف أسلوبهم الخاص بفضل ما تحتويه من أنماط تصوير داخلية عديدة، وهذا يعني أن بمقدور المستخدمين التقاط صور سيلفي بجودة تفوق توقعاتهم.

مزايا ذكية لصور أفضل:

تسعى شركة فيفو إلى صنع هواتف ذكية تمكّنها من اكتشاف أي تحديات قد تواجه المستخدمين عند أخذ الصور واستيعابها ومعالجتها، مثل ضبط الإضاءة الضعيفة والتعريض وصفاء اللون وعمق الون والتباين، بفضل مزايا هاتف S1 Pro يستطيع المستخدم التركيز على التقاط أجمل الصور في أي مكان أو زمان، بغض النظر عن مدى إتقانه للتصوير، ومن ضمن الخصائص الرئيسية للهاتف التي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي ما يلي:

خاصية تجميل الوجه: تتيح للمستخدم تغيير مظهره أو مظهر ما يصوّره، ابتداء من لون البشرة إلى شكل الوجه، وكل هذا بنقرة واحدة فقط.

خاصية التعرف على الجنس: تعطي ملامح الوجه الماثل بالصورة مزيداً من الوضوح.

خاصية الماكياج: تضم أدوات تجميل فعالة لتحسين مواطن الجمال عند الماثل بالصورة.

خاصية الوضعية المثالية: ترصد وقفة الماثل بالصورة وتعينه على اتخاذ أجمل الوضعيات عن طريق اتباع النقاط المرسومة.

البقاء في الصدارة:

يوظف هاتف S1 Pro تقنية التسريع (Multi-Turbo) في تحسين أداء نظام التشغيل ليستطيع المستخدمين الاستمتاع بتجربة مذهلة في ممارسة الألعاب، وتجمع هذه التقنية بين (AI Turbo) و(Center Turbo) و(Game Turbo) و(ART++ Turbo) و(Cooling Turbo)، بحيث تسهم في زيادة الكفاءة، وتوفر (AI Turbo) معدل دقة في التنبؤ يزيد على 85 في المئة، مما يساعد في تشغيل التطبيقات بسرعة أعلى، على سبيل المثال، يمكن تشغيل لعبة (PUBG Mobile) بنسبة 30 في المئة أسرع، وتطبيق يوتيوب بنسبة 45 في المئة أسرع وتطبيقات رائجة أخرى بنسبة 20 في المئة أسرع على الأقل.