تسريب مواصفات حاسب Huawei MatePad اللوحي

تخطط الشركة الصينية هواوي قريبًا لإطلاق حاسب لوحي جديد يسمى (Huawei MatePad) بشاشة بقياس 10.4 إنشات بدون نتوء وبدقة 2000×1200 بيكسل، وذلك وفقًا لملصق حديث ظهر ضمن متجر في الصين، الذي يكشف عن تصميم الحاسب اللوحي مع بعض ميزاته، مثل دقة الشاشة البالغة 2K.

وتتمتع شركة آبل بقبضة قوية على سوق الأجهزة اللوحية العالمية ولا يبدو أنها ستفقد هذه القبضة في أي وقت قريب، ومع ذلك، فإن هناك شركات أخرى، مثل هواوي وسامسونج، لا تستسلم، إذ لدى سامسونج حاسبها اللوحي (Galaxy Tab S6)، بينما تمتلك هواوي (MatePad Pro).

ويوجد في الجهة الخلفية إضاءة (LED) مع كاميرا أساسية، ويشاع أن الكاميرا تحتوي على مستشعر بدقة 8 ميجابيكسل، وبالرغم من عدم وضوحها في الصورة المسربة، إلا أنه يقال إن حاسب (Huawei MatePad) يتميز بمستشعر آخر بدقة 8 ميجابيكسل في الجهة الأمامية مخصص للصور الشخصية ومكالمات الفيديو.

ويحتوي جهاز (Huawei MatePad) على منفذ (USB-C) في الجهة السفلية، وسيدعم قلم (M-Pen) الإلكتروني، ويأتي بخيارين لونيين على الأقل هما الأبيض والرمادي، ويكشف الملصق أيضًا أن الحاسب يعمل بمعالج (Kirin 810)، ويتضمن مركزًا تعليميًا، وهو على الأرجح تطبيق للأطفال.

وبغض النظر عن المذكور أعلاه، فإنه لا توجد أي معلومات رسمية حتى الآن من هواوي حول (MatePad)، لكن الشائعات تقول إنه يعمل بواجهة المستخدم (EMUI 10.1 Lite) مع تضمنه بطارية بسعة 7250 ميلي أمبير، إلى جانب دعمه للنسخة 5.1 من تقنية الاتصال البلوتوث.

ويأتي (MatePad) بنموذجين أحدهما داعم للشبكات اللاسلكية والآخر داعم لاتصال (LTE)، بحيث يتوفر هذا الأخير بخيارين هما 4/64 جيجابايت أو 6/128 جيجابايت، بينما يتوفر نموذج الشبكات اللاسلكية بخيارين هما 4/64 جيجابايت أو 4/128 جيجابايت.