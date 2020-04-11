كيف يمكنك إجراء مكالمات فيديو جماعية في Google Duo؟

يعتبر تطبيق (Google Duo) من أبرز تطبيقات مكالمات الفيديو الموجودة الآن، حيث يقدم تقنية التشفير (من طرف إلى طرف) بالإضافة إلى دعمه بعض الميزات القوية، كما أنه مجاني.

يتيح لك هذا التطبيق إمكانية إجراء مكالمة فيديو مع ما يصل إلى 12 شخصًا في الوقت نفسه، ويقدم جودة فيديو وصوت رائعة.

فيما يلي سنتعرف على كيفية إجراء مكالمات فيديو جماعية في Google Duo:

أولًا: كيفية تثبيت وإعداد Google Duo :



ستحتاج أولاً إلى تثبيت تطبيق Google Duo قبل أن تتمكن من استخدامه، وكل ما ستحتاجه هو رقم هاتف نشط للبدء حتى تتمكن من تلقي رمز التحقق، كما يمكنك ربط التطبيق بحسابك في جوجل، خاصةً إذا كنت تريد استخدامه على أجهزة أندرويد وأجهزة جوجل الأخرى.

قم بتنزيل التطبيق في هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي.

بعد إدخال رقم هاتفك، ستتلقى رمز التحقق في رسالة نصية.

بمجرد التحقق من رقم هاتفك، ستكون مستعدًا لبدء مكالمات الفيديو مع أصدقائك.

سيقوم التطبيق تلقائيًا بملء قسم جهات الاتصال باستخدام قائمة الهاتف.

يمكنك أيضًا ربط حسابك في جوجل لتتمكن جهات الاتصال في دفتر عناوين جوجل من الاتصال بك باستخدام التطبيق.

ثانيًا: كيفية إجراء مكالمات فيديو جماعية:

افتح تطبيق Google Duo في هاتفك.

وافق على أذونات الوصول إلى الميكروفون والكاميرا وجهات الاتصال.

اسحب لأعلى في منتصف الشاشة للوصول إلى جميع جهات الاتصال الخاصة بك.

اضغط على زر (إنشاء مجموعة) Create group أسفل مربع حوار بحث جهات الاتصال.

اجعل اسم المجموعة بسيطًا لسهولة التعرف عليه.

حدد جهات الاتصال لإضافتها إلى مجموعة.

انقر على خيار Done.

للاتصال بالمجموعة، اضغط على زر (البدء) Start في الأسفل.

بمجرد إجراء المكالمة، سيصل إشعار للجميع، ولكن لا يحتاج الجميع إلى الرد، كما يمكنك أيضًا إرسال رسالة فيديو إلى المجموعة.

وبمجرد إنشاء مجموعة في تطبيق Google Duo، سيكون الجميع متاحًا في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك حتى تتمكن من الاتصال بهم بسرعة أو إرسال رسائل فيديو إليهم في المستقبل.

التطبيق متوفر مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، كما يتوفر منه إصدار للويب.