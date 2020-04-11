كيف تحافظ شركة Foxconn على سلامة عمالها في الصين؟

بدأت الصين بحذر في رفع عمليات الإغلاق مع تباطؤ معدلات الإصابة بفيروس كورونا (COVID-19) في البلاد، وبدأت في إعادة فتح المصانع و السماح بعودة الأشخاص إلى العمل. لكن الخطر لم ينته بعد، حيث إن احتمال تفشي موجة ثانية من الوباء لا يزال أمرًا متوقعًا بشكل كبير.

ولمنع عودة تفشي الوباء مرة أخرى، نصح مجلس الدولة الصيني مسؤولي المصانع بإعطاء العمال أقنعة الوجه، والالتزام بقياس درجات حرارتهم يوميًا، ولكن بعض الشركات مثل شركة (فوكسكون) Foxconn، الشريك الصناعي الأكثر أهمية لشركة آبل، اتخذت تدابير أخرى أكثر صرامة من أجل حماية العمال.

فيما يلي سنتعرف على كيفية محافظة شركة Foxconn على سلامة عمالها في الصين؟

كشف تقرير من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن عمال شركة Foxconn في مصنع Zhengzhou تُقاس درجة حرارتهم كل صباح، مع التأكد من ارتدائهم كمامات الوجه بصورة دائمة وفقًا لمتطلبات مجلس الدولة الصيني، مع تقديم تقارير يومية عن صحة هؤلاء العمال.

وبالرغم من ذلك، لا تكتفي شركة Foxconn بفحص درجات الحرارة فقط في اليوم، بل تراقب درجات حرارة العمال بكاميرات فيديو بالأشعة تحت الحمراء؛ لتحديد أي حالات إصابة باكرًا.

كما فُصلت طاولات الطعام في الكافتيريا بفواصل طويلة غير شفافة لتحويلها إلى حجرات طعام صغيرة، وتحتوي مقاعد الكافتيريا أيضًا على رموز QR للعمال لمسحها؛ حتى تتمكن الشركة من تتبع مكانهم، ووضع العمال في مجموعات من 20 شخصًا يأكلون ويعملون ويعيشون معًا، مع التشديد على ترك معاطفهم وحقائبهم في أماكن مخصصة لتطهيرها في نهاية كل يوم عمل.

وذكرت Foxconn في بيان لها: إنها تستخدم اختبارات الحمض النووي للكشف عن الفيروس، وكذلك الأشعة السينية على الصدر، كما أنها تتبع توصيات الحكومات المحلية وتطبقها بشكل كامل بالإضافة إلى تفعيل تدابيرها الخاصة.

وقد أبلغت الشركة سابقًا المستثمرين أنها واجهت انتكاسات بسبب الحجر الصحي الصيني المحلي، وقيود السفر الدولية المستمرة، والاضطرابات الأخرى الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، لكنها تعتقد أنها يمكن أن تعوّض ذلك الوقت الضائع بسهولة .

وتُعد سياسات السلامة الصحية التي تتبعها شركة Foxconn من بين أكثر السياسات صرامة في الصين× لمنع عودة تفشي فيروس كورونا، والمحافظة على سلامة عمالها في الوقت نفسه، وهذا يرجع لحرصها الكبير على الوفاء بمتطلبات إنتاج هاتف آيفون القادم للبقاء على المسار الصحيح لموعد الإطلاق المقرر في شهر سبتمبر القادم.

الجدير بالذكر أن شركة Foxconn لديها أكثر من مليون موظف وعامل، مما يجعلها واحدة من أكبر الشركات التي توظِّف العمال، ليس فقط في الصين ولكن في العالم، وتقوم الشركة أيضا في الوقت الحالي بتصنيع أقنعة وجه خاصة لعمالها، حيث تهدف إلى إنتاج مليوني وحدة في اليوم.