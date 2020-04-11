يفضل الكثيرون تشغيل محتوى الفيديو في موقع (يوتيوب) YouTube أثناء تنفيذ بعض المهام في الوقت نفسه، مثل: الاستماع إلى الموسيقى أثناء القراءة أو إرسال الرسائل النصية، ولكن إذا لم تكن مشتركًا في YouTube Premium، أو YouTube Music فإن قدرتك على الاستماع إلى فيديو في يوتيوب يعمل في الخلفية ممكنة ولكنها محدودة للغاية.

ولكن إذا كنت تستخدم هاتف أندرويد وقد قمت بتحديث تطبيق يوتيوب إلى أحدث إصدار؛ فيمكنك استخدام ميزة (صورة داخل صورة) PiP لعرض أي فيديو في يوتيوب أو الاستماع إليه أثناء تصفح حسابك في تويتر، أو الاطلاع على آخر الأخبار.

فيما يلي كيفية تشغيل موسيقى يوتيوب المجانية في الخلفية في هواتف أندرويد وآيفون:

أولًا: إليك كيفية تفعيل وضع صورة داخل صورة في أندرويد:

انتقل إلى (الإعدادات) في هاتفك.

اضغط على خيار (التطبيقات والإشعارات) Apps & Notifications.

اضغط على خيار (متقدم) Advanced في أسفل الشاشة.

اضغط على خيار (Special app access).

اضغط على خيار (صورة داخل صورة) Picture-in-picture.

الآن، يمكنك فتح تطبيق يوتيوب والبدء في تشغيل مقطع فيديو، ثم الضغط على زر الصفحة الرئيسية في أسفل الشاشة، وسيختفي الفيديو في الخلفية، مما يسمح لك بالانتقال إلى تطبيق آخر أثناء استمرار تشغيله.

للعودة لوضع الحجم الكامل انقر في منتصف الفيديو، ثم انقر على المربع الصغير الذي سيظهر لك، كما يمكنك إيقاف الفيديو مؤقتًا إذا كنت ترغب في ذلك، بينما سيؤدي النقر على علامة (X) في أعلى الزاوية اليمني إلى إيقاف الفيديو واختفاء مربع الفيديو.

طريقة أخرى لتشغيل وضع صورة داخل صورة في أندرويد:

ملاحظة: يجب عليك استخدام هذه الطريقة في متصفح الويب وليس من التطبيق مباشرة.

افتح متصفح جوجل كروم، ثم انتقل إلى موقع يوتيوب.

ابحث عن الفيديو الذي تريد تشغيله.

انقر على النقاط الثلاث في أعلى الزاوية اليمنى في الشاشة، ثم حدد خيار Desktop site من القائمة المنسدلة.

ابدأ بتشغيل الفيديو مرة أخرى.

اضغط زر الشاشة الرئيسية للهاتف في أسفل الشاشة، هنا ستجد أن الموسيقى قد توقفت.

كل ما عليك فعله الآن هو سحب شاشة الإشعارات من أعلى الشاشة، وستشاهد إشعار للأغنية الحالية، فقط اضغط على (تشغيل) Play لإعادة تشغيله.

كيفية تشغيل وضع صورة داخل صورة في آيفون: