كيفية استخدام Houseparty على أندرويد وآيفون

يعتبر Houseparty أحد تطبيقات مكالمات الفيديو الممتعة التي ارتفعت شعبيتها خلال التزام الأشخاص بالحجر الصحي المنزلي، حيث حصل على أكثر من مليوني تنزيل، فإذا كنت تتطلع إلى معرفة المزيد واستخدام Houseparty على أجهزة آيفون وآيباد دعنا نطلعك على ذلك.

ما هو تطبيق Houseparty؟

Houseparty عبارة عن تطبيق مجاني يتيح استضافة محادثات فيديو جماعية دون عناء مع ما يصل إلى سبعة أصدقاء، ينبهك عندما يكون أصدقاؤك (في المنزل) بحيث يمكنك الانتقال مباشرةً إلى المحادثة.

الميزة الرئيسية التي يتمتع بها Houseparty هي أنه يتيح ممارسة الألعاب مع مجموعة من أصدقائك، كما أن التطبيق مملوك لشركة Epic Games الشركة التي طورت Fortnite.

كيفية استخدام تطبيق Houseparty على الهاتف الذكي.

التطبيق متاح للأجهزة العاملة بنظام أندرويد وmacOS وكروم و iOS كما يمكن استخدامه من متصفح الويب، وللبدء باستخدام التطبيق يجب عليك:

قم بتنزيل التطبيق على هاتفك من متجر آب ستور أو جوجل بلاي .

ابدأ بعملية التسجيل، يمكنك اختيار تخطي رقم الهاتف وعدم إضافته.

لا تنس أيضًا منح التطبيق الأذونات اللازمة مثل الوصول إلى الكاميرا والميكروفون.

أثناء عملية التسجيل ستتم مطالبتك بإضافة أصدقاء، حيث يمكنك ربط فيسبوك أو سناب شات أو حتى العثور على الأصدقاء من قائمة جهات الاتصال، بعد ذلك يظهر التطبيق قائمة بالأشخاص الذين لديهم تطبيق Houseparty بالفعل.

كيفية إضافة الأصدقاء في Houseparty.

من السهل دعوة الأصدقاء وإضافتهم في التطبيق حتى بعد إكمال التسجيل ووجودهم داخل التطبيق، كل ما عليك فعله:

بعد فتح التطبيق على هاتفك اسحب لأعلى من أسفل الشاشة، ثم اضغط على إضافة الأصدقاء، أو من أعلى الشاشة انقر فوق رمز علامة الجمع (+).

يمكنك إضافة الأصدقاء من خلال هذه الخيارات:

إضافة حسب الاسم: اكتب اسمًا ثم اختر صديقك من الاقتراحات، حيث سترى أيضًا مستخدمين عشوائيين آخرين بهذا الاسم.

الإضافة من جهات الاتصال: تحتاج إلى التحقق من رقم هاتفك لهذا الغرض، بعد ذلك سيفحص التطبيق قائمة جهات اتصالك ويظهر الأصدقاء المتاحين الذين لديهم هذا التطبيق.

إضافة من فيسبوك: يتيح التطبيق العثور على أصدقاءك الحاليين في فيسبوك الذين يستخدمون Houseparty.

نسخ رابط الملف الشخصي: انقر عليه لنسخ رابط ملفك الشخصي، ثم أرسله إلى صديقك باستخدام أي تطبيق مراسلة مثل iMessage أو واتساب وما إلى ذلك، وبمجرد نقر صديقك على الرابط سوف يحصل على خيار (ADD ON HOUSEPARTY).

لتوصيل حساب حساب سناب شات مع تطبيق Houseparty انقر على أيقونة الوجه المبتسم في أعلى الجزء الأيسر ثم اضغط على أيقونة الإعدادات الوردية ثم اختر تعديل الملف ثم ربط الحساب مع سناب شات.

كيفية بدء مكالمة الفيديو.

افتح التطبيق وانقر على أيقونة الكاميرا.

اضغط على أيقونة اليد لإعلام صديقك أنك مستعد للدردشة.

عندما يكون صديقك متاحًا، اضغط على (انضمام) لإجراء مكالمة فيديو.

لإنهاء المكالمة انقر على الرمز (X).

كيفية لعب الألعاب على Houseparty.

يمكنك لعب الألعاب مع أصدقائك أو بمفردك، وذلك عن طريق:

من داخل التطبيق انقر على رمز النرد.

اختر التصنيف، حيث يمكن لعب بعض الألعاب مثل Heads Up فقط مع صديق، كما تتطلب Chips و Guac ثلاثة أشخاص على الأقل، كما يمكن لعب بعض الألعاب مثل Trivia quiz مع الأصدقاء أو كلاعب واحد.

انقر فوق زر التشغيل بجوار اللعبة.

انقر فوق اللعب وحيدًا أو اللعب مع صديق.

كيفية منع الغرباء من الوصول لمكالمة الفيديو الخاصة بك.

تسمح الإعدادات الافتراضية للتطبيق لشخص عشوائي بالانضمام إلى Houseparty والانضمام لمكالمات الفيديو، لا بأس إذا كنت تشعر بالملل وتتطلع إلى تكوين صداقات جديدة أو التعرف على شخص غريب عشوائي عبر الإنترنت، ولكن إذا كنت ترغب في منع الغرباء من الانضمام مكالمة فيديو معك، دعني أوضح لك كيفية القيام بذلك: