فيسبوك تنفق 24 مليون دولار على حماية مارك زوكربيرج

أنفقت شركة فيسبوك في 2019 أكثر من 23 مليون دولار على الحماية والسفر الجوي الخاص للرئيس التنفيذي (مارك زوكربيرج) Mark Zuckerberg، وذلك وفقًا لإيداع مالي جديد.

ويزيد هذا المبلغ عن المبلغ السابق البالغ نحو 20 مليون دولار الذي أنفته الشركة في عام 2018، ومبلغ 9.1 مليون دولار الذي أنفته الشركة في عام 2017،

وتشمل النفقات نحو 10،5 مليون دولار مقابل التكاليف المتعلقة بالأمن الشخصي لمارك زوكربيرج في منزله وأثناء سفره الشخصي، كما تتضمن النفقات مبلغًا إضافيًا بقيمة 10 ملايين دولار لحمايته وحماية أسرته.

وللمقارنة، فقد أنفقت شركة فيسبوك نحو 9.95 مليون دولار على الأمن الخاص بمارك زوكربيرج في عام 2018 وزهاء 7.5 مليون دولار في 2017.

ويظهر الإيداع المالي أيضًا أن تكاليف الطائرات الخاصة لزوكربيرج وصلت إلى 2.95 مليون دولار، في حين أنفقت الشركة 2.59 مليون دولار على السفر الجوي الخاص بزوكربيرج في 2018 و 1.52 مليون دولار في 2017.

وفي حين يبقى راتب زوكربيرج السنوي دولارًا واحدًا، فإن جميع النقات هذه تقدم تحت بند “تعويضات أخرى” لزوكربيرج.

وحصلت في الوقت نفسه (شيريل ساندبرج) Sheryl Sandberg، الرئيس التنفيذي للعمليات في فيسبوك، على أجر أساسي يزيد قليلاً عن 880 ألف دولار، مما يشكل ارتفاعًا عن مبلغ 850 ألف دولار في عام 2018.

كما حصلت ساندبرج على مكافأة بقيمة 900 ألف دولار، مقارنة بمكافأة بقيمة 638 ألف دولار في 2018، وتلقت 19.67 مليون دولار كمكافأة عبر الأسهم، بينما تلقت 18.42 مليون دولار كمكافأة عبر الأسهم في 2018.

وأنفقت شركة فيسبوك 4.37 مليون دولار في عام 2019 على الأمن الشخصي لساندبرج، مما يشكل ارتفاعًا من الرقم السابق البالغ 2.9 مليون دولار في عام 2018.

ويوضح الإيداع المالي أن تكاليف الطائرات الخاصة لساندبرج وصلت إلى 1.3 مليون دولار في عام 2019، في حين أنفقت الشركة 900 ألف دولار على السفر الجوي الخاص بساندبرج في 2018.

وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي إن التكاليف تشمل رسوم الركاب والوقود والطاقم وتكاليف الطعام التي أبلغت عنها شركة تأجير الطائرات.

وأعلنت شركة فيسبوك في عام 2019 عن أربعة أرباع متتالية من النمو، مما ساعد في نمو الإيرادات بنسبة 24.7 في المئة خلال الربع الرابع مقارنةً بالفترة الزمنية نفسها من عام 2018.