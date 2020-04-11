فيروس كورونا.. ما كان مدفوعًا أصبح مجانًا الآن

يضرب فيروس كورونا Covid-19 في جميع أنحاء العالم، حيث تضررت الكثير من الأعمال بسبب الحجر الصحي القائم في معظم دول العالم اليوم، لكن لفيروس كورونا بعض الأمور الإيجابية التي استفاد منها مستخدم الإنترنت، حيث ازدهر سوق العمل عن بعد في العديد من البلدان، وقامت العديد من الشركات بإتاحة خدماتها المدفوعة بشكل مجاني للمستخدمين، الأمر الذي ساعد في زيادة المهارة والحصول على التعليم المجاني بعد أن كان مدفوعًا.

جمعنا لكم في هذا الموضوع بعض الشركات والمواقع التي أتاحت خدماتها بشكل مجاني للمستخدمين خلال تفشي فيروس كورونا المستجد.

شركة جوجل:

أتاحت جوجل تطبيق Google Play Books للمستخدمين وبلغات عديدة بما فيها العربية، حيث تتيح لك الخدمة الحصول على كتب مدفوعة بشكل مجاني الآن، كل ما عليك فعله الحصول على التطبيق ثم يمكنك الاستمتاع بالكتب التي تريد.

شركة مايكروسوفت:

أتاحت شركة مايكروسوفت برنامجها Pdf Office لتحرير وقراءة الكتب مجانًا ولمدة محدودة، بعدما كان سعره تقريباً 400 دولار، حيث يمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال زيارة الموقع المخصص.

شركة أمازون:

أتاحت أمازون جميع كتبها المسموعة بشكل مجاني، حيث بات بإمكان المستخدمين الاستمتاع بمجموعة كبيرة من الكتب المسموعة أثناء البقاء في المنزل للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

مكتبة الإسكندرية:

قامت المكتبة بإتاحة العديد من الكتب بصيغة pdf، حيث يمكن للمستخدم اليوم الاستمتاع بقراءة العديد من التخصصات، مثل الآثار والأدب والإعلام والاقتصاد والثقافة الإسلامية والطب وعلم النفس والكثير غير ذلك، يمكن الحصول على الكتب من خلال التوجه إلى رابط جوجل درايف حيث يمكن الاطلاع على جميع التصنيفات والكتب التي أتاحتها المكتبة.

أكاديمية نماء للعلوم الإسلامية والإنسانية:

قدمت الاكاديمية مبادرتها العلمية لطلاب العلم والمعرفة في إتاحة التسجيل المجاني في منصتها الإلكترونية وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بات بإمكان الجميع الحصول تعليم مجاني والحصول على شهادات دبلوم في كل مادة، يمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال زيارة موقع الأكاديمية.

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات:

أتاح المركز جميع أعداد دوراته العلمية للتحميل المجاني عبر مواقعه الإلكترونية (التي تضم عددًا كبيرًا من البحوث والدراسات ومراجعات الكتب) لمجتمع الباحثين والمهتمين بالعلوم الاجتماعية والإنسانية، بما يتيح لهم الإفادة منها، ويأتي ذلك في ظل إجراءات تقييد الحركة والعمل والتعلّم عن بعد ومن المنازل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، يمكن الاطلاع على الدورات المتوفرة من خلال زيارة موقع المركز.