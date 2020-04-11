صفقة اليوم.. اشترك في خدمة NordVPN لحماية بياناتك مع خصم 70%

صفقة اليوم.. اشترك في خدمة NordVPN لحماية بياناتك مع خصم 70%

الاشتراك لمدة 3 سنوات في خدمة NordVPN ـــ NordVPN: 3-Yr Subscription.

يتيح لك هذا الاشتراك حماية ما يصل إلى 6 أجهزة لتتمكن من تأمين جميع أجهزتك.

تدعم هذه الخدمة مجموعة متنوعة من بروتوكولات الحماية، مثل: OpenVPN – مفتوح المصدر الذي يُفحص باستمرار بحثًا عن المشاكل المحتملة – و IKEv2 IPSec، وSSL-based 2048-bit في جميع أنظمة التشغيل، بالإضافة إلى توفير برتوكول WireGuard المتاح حاليًا في تطبيق iOS من الخدمة فقط.

العمل على جميع أنظمة التشغيل: أندرويد، وآي أوإس، وويندوز، وماك أوإس، ولينكس، وكروم أوإس.

اتصال عالي السرعة غير محدود.

ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا.

السعر الأصلي قبل الخصم: 431 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 126دولارًا.

نسبة الخصم: 70%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

توجد العديد من خدمات (الشبكات الخاصة الافتراضية) VPN في السوق، ولكن القليل منها فقط من يقدم ميزات قوية مثل: NordVPN، حيث توفر مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخوادم، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأدوات التي تساعدك في تأمين بياناتك وحماية خصوصيتك أثناء اتصالك بالإنترنت، مثل تشفير جميع البيانات المرسلة عبر نفق NordVPN الخاص اعتمادًا على برتوكول (SSL-based 2048-bit) مما يبقيك مجهولاً ويخفي معلوماتك، بالإضافة إلى سياسات صارمة لعدم الاحتفاظ بأي سجلات.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الاشتراك في خدمة NordVPN لمدة 3 سنوات بخصم يصل إلى 70% لفترة محدودة.

تُعد خدمة NordVPN حلاً موثوقًا به للأمان عبر الإنترنت، حيث تعتمد على بروتوكولات تشفير قوية، مع حلول خصوصية متقدمة لضمان وصول آمن إلى جميع مواردك المفضلة عبر الإنترنت، وغير ذلك من الميزات الأخرى التي تشمل:

تأمين أي اتصال بالإنترنت سواء كان عبر شبكات الواي فاي العامة أو الخاصة، أو حتى بيانات الهاتف.

تجاوز قيود المحتوى والبقاء مجهول الهوية.

عدم تسجيل نشاطك في أي مكان، حيث تعتمد الخدمة سياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات.

تدعم هذه الخدمة مجموعة متنوعة من بروتوكولات الحماية، مثل: OpenVPN – مفتوح المصدر وبالتالي فإنه يُفحص باستمرار بحثًا عن المشاكل المحتملة – و IKEv2 IPSec، وSSL-based 2048-bit في جميع أنظمة التشغيل، بالإضافة إلى توفير برتوكول WireGuard المتاح حاليًا في تطبيق iOS من الخدمة فقط.

يوجد لدى هذه الخدمة أكثر من 3521 خادمًا في أكثر من 61 دولة في جميع أنحاء العالم، وبصرف النظر عن المواقع المعتادة، مثل: هونغ كونغ، وسنغافورة، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفيتنام، وتركيا توجد لديها أيضًا خوادم في الدول الأوروبية الأصغر حجمًا، وكذلك في إفريقيا، وهذا التوزيع يضمن إمكانية الوصول إلى أي محتوى ترغب فيه أينما كنت.

توفير اتصالات عالية السرعة لبث الفيديو والوصول إلى المحتوى.

دعم ميزة تغيير موقعك تلقائيًا بمجرد انقطاع اتصال VPN، لذلك لا يُكشف عن أي بيانات لك.

أفضل ميزة في NordVPN هي مجموعة الأدوات المتنوعة الإضافية التي توفرها لتأمين خصوصيتك، فعلى سبيل المثال توفر وصولاً مباشرًا إلى شبكة Tor المجهولة، وهذا يجعل تتبع اتصالك أكثر صعوبة، كما يتيح لك الوصول إلى مواقع الويب المخفية.

توفر لك خطة الاشتراك في خدمة NordVPN إمكانية حماية ما يصل إلى 6 أجهزة في الوقت نفسه، وبهذا تستطيع حماية جميع أجهزتك، كما تعمل الخدمة على مختلف أنظمة التشغيل، وتتميز بالتصميم الرائع، وواجهة المستخدم البسيطة، حيث تُصنف الميزات بدقة ويمكن الوصول إليها بسهولة.

عادة ما يصل سعر الاشتراك لمدة 3 سنوات في خدمة NordVPN إلى 431 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 126 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 70 في المئة من السعر المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

الحصول على الصفقة: من هنا.