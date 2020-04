تسريب يكشف عن تقنية ثورية للكاميرا الأمامية في Galaxy S21

نشر أحد أشهر حسابات التسريبات على موقع تويتر تغريدة كشف فيها عن معلومات تتعلق بالهاتف الرائد من سامسونج المتوقع مطلع العام المقبل.

ومع أنه لم يمضِ على إطلاق هواتف (جالاكسي إس20) Galaxy S20 إلا بضعة أسابيع، ولا يزال هناك هواتف رائدة أخرى منتظرة في وقت لاحق من العام الحالي، مثل: هواتف سلسلة (جالاكسي نوت 20)، إلا أن التغريدة تناولت مواصفات الكاميرا الأمامية في هاتف (جالاكسي إس21) Galaxy S21.

Samsung is considering using the under-screen camera technology on the Galaxy S21 first, and is evaluating the feasibility of the technology.

— Ice universe (@UniverseIce) April 9, 2020