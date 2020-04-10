فيسبوك تطلق ميزة “الوضع الهادئ”

أطلقت شركة فيسبوك يوم الخميس ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بكتم جميع الإشعارات من تطبيقها الرئيسي على الأجهزة المحمولة.

وكانت فيسبوك – التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم – قد بدأت في اختبار الميزة الجديدة المسماة (الوضع الهادئ) Quiet Mode الشهر الماضي، والآن أعلنت عن إطلاقها رسميًا لتُتاح لمستخدمي نظام (آي أو إس) iOS خلال الأسابيع التالية، ثم لمستخدمي أندرويد اعتبارًا من شهر أيار/ مايو المقبل.

وتضع الشركة الميزة جنبًا إلى جنب مع جهود الاستجابة الأخرى لأزمة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19، وقد دُمجت في قسم (وقتك على فيسبوك) Your Time on Facebook الذي أُطلق في عام 2018 بهدف تمكين المستخدمين من حساب الوقت الذي يقضونه في الشبكة، وإدارته.

ويمثل (الوضع الهادئ) جزءًا من جهود أوسع من شركات التقنية لمعالجة المخاوف المجتمعية بشأن التأثير السلبي للتقنية على صحة المستخدمين العقلية. وكانت هناك مخاوف متزايدة بشأن الآثار الضارة لإدمان الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، التي قد تساهم في زيادة الاكتئاب والوحدة – خاصة عند الشباب. ونظرًا لأن الناس أصبحوا يقضون المزيد من الوقت بمفردهم في المنزل، فقد يصبح من السهل الوقوع في العادات السيئة وقضاء المزيد من الوقت عبر الإنترنت. وقد صُمم (الوضع الهادئ) لمعالجة هذا السيناريو.

أما عن آلية عمل الميزة الجديدة، فهي تسمح للمستخدمين بكتم الإشعارات جميعها باستثناء إشعارات تحديثات الخصوصية، وغيرها من الإشعارات المهمة. ومع أن فيسبوك يوفر بالفعل إمكانية كتم الإشعارات من التطبيق، إلا أن (الوضع الهادئ) يختلف في أنه يسمح بتحديد فترة زمنية لكتم الإشعارات.

ويمكن الوصول إلى (الوضع الهادئ) – عند توفره – من خلال الذهاب إلى القائمة الرئيسية، ثم (الإعدادات والخصوصية) Settings and Privacy، ثم (وقتك على فيسبوك) Your Time on Facebook، ثم النقر على (إدارة وقتك) Manage Your Time، حيث سيرى المستخدم خيارين: (الوضع الهادئ)، و(جدولة الوضع الهادئ) Scheduled Quiet Mode. ويسمح الأول بحجب كل الإشعارات، في حين يسمح الآخر بتحديد الأوقات، والأيام التي يُراد فيها إيقاف الإشعارات.

وحين يكون (الوضع الهادئ) مُفعَّلًا، فإن رسالة تذكير بذلك ستظهر للمستخدمين في كل مرة يفتح فيها التطبيق، وفي الرسالة أيضًا سيرى المستخدم الوقت المتبقي حتى نهاية الفترة الزمنية المحددة لإيقاف الإشعارات.