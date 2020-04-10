إنستاجرام تعلن إتاحة ميزة الرسائل الخاصة عبر الويب للجميع

أعلنت خدمة مشاركة الصور إنستاجرام اليوم الجمعة عن بدء إطلاق ميزة (الرسائل الخاصة) DMs عبر الويب لكافة مستخدميها في جميع أنحاء العالم.

وكانت إنستاجرام – المملوكة لشركة فيسبوك – قد أعلنت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي عن البدء في دعم الميزة في خطوة طال انتظارها من مستخدمي الخدمة الذين يرسلون الكثير من الرسائل فيشق عليهم ذلك عن طريق الهواتف والحواسيب اللوحية.

يُشار إلى أن اختبار ميزة (الرسائل الخاصة) على الويب كان قد رُصد قبل أكثر من سنة، وفي شهر كانون الثاني/ يناير الماضي بدأ اختبارها مع نسبة صغيرة من المستخدمين في جميع أنحاء العالم. وقالت إنستاجرام وقتئذ: إن الميزة ستتيح للمستخدمين رؤية متى أتتهم الرسائل الجديدة، وعرض كامل البريد الوارد، وبدء دردشة جديدة، سواء فردية أو جماعية، وإرسال الصور (وليس التقاطها)، والنقر المزدوج للإعجاب، ومشاركة المنشورات عن طريق الرسائل.

وبإتاحة ميزة التراسل Direct على الويب، فإنه سيكون بإمكان مستخدمي إنستاجرام التراسل بين بعضهم على الحواسب الشخصية العاملة بنظامي ويندوز وماك أو إس، إضافة إلى متصفحات الويب على الأجهزة المحمولة.

يُشار إلى أن إنستاجرام، ومن ورائها فيسبوك، تولي التراسل أهمية خاصة، فبالتراسل يزيد تفاعل المستخدمين بين بعضهم، كما أنها تزيد الوقت الذي يقضونه عليها، وذلك من خلال الأحاديث الخاصة والمناقشات المتعلقة بالصور والفيديو التي يتبادلونها أو يرونها على الخدمة.

وعلى عكس فيسبوك، فإن إنستاجرام التي بدأت كتطبيق على الأجهزة المحمولة فقط، تسير ببطء في إتاحة ما توفره من خدمات على الويب، بما في ذلك الرسائل، إذ لا يزال إلى الآن من غير الممكن لمستخدمي الخدمة رفع أي صور أو قصص من الويب.