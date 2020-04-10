إل جي تعلن عن هاتفها الأحدث LG Style3

أعلنت شركة إل جي عن هاتفها الذكي الجديد (ستايل3) Style3 الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة ويقدم تصميمًا شبيهًا بهواتف آيفون.

وأطلقت الشركة الكورية هاتفها الجديد في السوق الياباني عن طريق شركة الاتصالات (دوكومو) DoCoMo بسعر يعادل 350 دولارًا أمريكيًا. وهو يحتوي معالجًا من نوع سنابدراجون 845، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويقدم (إل جي ستايل3) شاشة من نوع OLED بقياس 6.1 بوصات وبدقة عالية نسبيًا وهي +QHD، وتأتي الشاشة مع قطع عريض على غرار هواتف آيفون، ويحتوي القطع الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.

وعلى ظهر الهاتف، هناك كاميرتان دقة الرئيسية منهما 48 ميجابكسل، والأخرى بدقة 5 ميجابكسل لتسجيل العمق. وعلى ظهر الجهاز أيضًا، هناك حساس البصمة.

ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 3,500 ميلي أمبير/ الساعة ولا معلومات عما إذا كان يدعم تقنية الشحن السريع، ثم إنه لا يدعم تقنية الشحن اللاسلكي. ولكن الهاتف يدعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IPS68.