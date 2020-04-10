عالم الكمبيوتر

آبل تطلق نسخة مُجددة من أغلى حاسوب في العالم

آبل تطلق نسخة مُجددة من أغلى حاسوب في العالم
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أفاد موقع (ماك رومرز) MacRumors بأن شركة آبل أتاحت حاسوبها الشخصي الأعلى ثمنًا في العالم (ماك برو 2019) Mac Pro 2019 للبيع عبر متجرها للأجهزة المُجددة بسعر أقل من الطُرز الجديدة.

وذكر الموقع – المتخصص في أخبار شركة آبل – أن الحاسوب متاح بسعر أقل بنسبة 15% من سعر الطراز الجديد، ومع ذلك لا يزال السعر باهظًا جدًا، إذ إن سعر أرخص طراز لا يقل عن 5,000 دولار أمريكي.

آبل تطلق نسخة مُجددة من أغلى حاسوب في العالم

ووفقًا لموقع MacRumors، فإن الطراز المُجدد الأرخص من الحاسوب متاح مع إمكانية ترقية ذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعر إضافي قدره 300 دولار، رافعًا السعر الكلي إلى 5,349 دولارًا أمريكيًا. أما الطراز الأغلى سعرًا فهو متاح بسعر 22,439 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بنحو 4,000 دولار عن سعر الطراز الجديد.

يُشار إلى أن أجهزة آبل المجددة تمتاز بأنها قد حصلت على استبدال مكونات جديدة بالقديمة، وأُجري لها عملية تنظيف دقيقة، وتحصل على ضمان لمدة سنة.

آبل تطلق نسخة مُجددة من أغلى حاسوب في العالم
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