5 طرق لتحسين استخدام الوسوم على إنستاجرام في 2020

جزء هام من أي إستراتيجية في منصة إنستاجرام هو تحسين الوسوم والتخطيط لها بدقة، حيث تعتبر الوسوم (الهاشتاغ) طريقة رائعة لعرض مشاركاتك أمام جمهورك المستهدف، كما تعمل الوسوم أيضًا على تصنيف المحتوى الخاص بك.

من المهم ملاحظة أن أفضل إستراتيجيات الوسوم (الهاشتاغ) لا تتعلق فقط بمدى الوصول الحيوي لمشاركاتك بل تتعلق بنوعية الأشخاص المستهدفين أيضًا، وهي طريقة فعالة بشكل لا يصدق لتنمية المتابعين عند استخدامها بشكل صحيح.

5 طرق لتحسين الوسوم على إنستاجرام.

عدد الوسوم:

يختلف العدد المثالي لاستخدام الوسوم التي يجب إضافتها إلى مشاركة ما، من 3 إلى 30، بحيث يكون الحد الأقصى 30، من الأفضل دائمًا أن تمنح نفسك أفضل فرصة ممكنة للاكتشاف باستخدام كل الثلاثين، على الرغم من ذلك ضع في اعتبارك أن جميع الوسوم المستخدمة يجب أن تكون مصممة ومناسبة لمحتواك أو نشاطك التجاري أو جمهورك المستهدف.

يمكن أن يؤدي إضافة وسوم غير ذي صلة إلى نتائج عكسية بشكل خطير، حيث يوجد خيار للمستخدمين للإبلاغ عن مشاركتك مما قد يؤدي إلى إخفاء إنستاجرام لمحتواك تحت علامة الوسم الغير ذي صلة، أو كما يطلق عليها shadow banning.

تخطيط الوسوم:

أنت تعرف المثل إذا فشلت في الاستعداد فأنت تستعد للفشل، إن عدم التخطيط للوسوم الخاصة بك وكتابتها قبل النشر مباشرةً ليست أفضل فكرة، إذا كنت تريد أن تأخذ محتواك على محمل الجد فيجب إنشاء (مجموعات للوسوم) من 3-5 مجموعات ترتبط مع بعضها البعض، والتي يمكن تطبيقها على أنواع مختلفة من المحتوى.

نحن نتفهم أيضًا أن العثور على الوسوم ذات الصلة يمكن أن يكون أمرًا صعبًا، وخاصة عندما تحتاج إلى العثور على 30 علامة فريدة، فيما يلي ثلاث طرق للعثور على وسوم مناسبة لعملك:

البحث عن وسوم ذات صلة: من خلال البحث عن وسم واحد يتوافق بشدة مع محتواك، على سبيل المثال وسم #التسويق_الرقمي حيث يمكنك عرض جميع الوسوم التي غالبًا ما تستخدم جنبًا إلى جنب معها.

مراجعة وسوم المنافسين: نحن لا نقول أنه يجب عليك نسخ ولصق وسوم منافسيك، ولكننا نوصي باستخدام العلامات التجارية الناجحة كدراسة حالة، حيث يمكنك مراجعة مشاركاتهم الأفضل أداءً والوسوم التي تم استخدامها للحصول على بعض الأفكار.

صفحة الاستكشاف: تعرض صفحة الاستكشاف في إنستاجرام محتوى جيد الأداء وتعتقد الخوارزمية أنك ستقدره، لذلك من خلال تصفية المحتوى واختيار منشور ضمن الصفحة ذو صلة بعملك، يمكنك استلهام الوسوم من هذا المحتوى.

حجم استخدام الوسم:

أثناء الحصول على وسم ما من المهم جدًا ملاحظة حجم الاستخدام له، فكلما زاد حجم استخدام الوسم انخفضت فرصة اكتشاف محتواك بسبب الطبيعة السريعة للمشاركات، على سبيل المثال، تم استخدام وسم #Love أكثر من مليار مرة، حيث يتم إضافة مئات المشاركات الجديدة كل دقيقة.

من الناحية المثالية، يجب إنشاء مزيج من حجم استخدام الوسم، لذلك يجب اتباع قاعدة إرشادية مكونة من 10 وسوم بحجم يتراوح بين 5000 – 10000، و 10 أخرى بين 10000 – 50،000 و 10 الأخيرة بين 50،000 – 500،000.

استخدام وسم القصة في إنستاجرام:

بالإضافة إلى منشورات آخر الأخبار، يتيح لك إنستاجرام إضافة ما يصل إلى 10 وسوم لكل قصة، نظرًا لأن العديد من الأشخاص يتابعون الوسوم والحسابات، فإن إضافة وسم إلى قصصك يمكن أن يكون مفيدًا للغاية في توسيع نطاق وصولك وتعريفك على جماهير جديدة.

المراجعة والتقارير:

جزء مهم من أي إستراتيجية هو تخصيص الوقت للمراجعة من أجل اكتشاف ما يعمل بشكل جيد، وما يحتاج إلى تعديل، تتيح لك أدوات إحصاءات الوسوم القيام بذلك، حيث تتيح لك معرفة الوسوم التي حصلت على أكبر عدد من الإعجابات مقابل أقل عدد من الإعجابات، حيث يمكنك تحسين مجموعات الوسوم وإضافة وسوم جديدة للاختبار.

إن استخدام الوسم في إنستاجرام يعتبر طريقة حيوية فعالة لبناء جمهور قوي ومتفاعل لكن بشرط الاستخدام الصحيح.