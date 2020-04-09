5 أدوات لإنشاء العروض التقديمية ومشاركتها أثناء العمل من المنزل

إذا كنت تعمل مع فريق عمل موزعين في دول عدة، أو تعمل من المنزل في الفترة الحالية، فإن القدرة على إنشاء (عرض تقديمي) Presentation وعرضه عن بُعد أصبحت سهلة للغاية، حيث توجد العديد من الأدوات التي تسمح لك بإنشاء عرضك التقديمي ومشاركته عبر الإنترنت مع الآخرين، وكذلك استخدام الأدوات المضمنة للتفاعل مع فريقك الوقت الفعلي.

إليك 5 أدوات لإنشاء العروض التقديمية عبر الإنترنت ومشاركتها من أي مكان:

1- Google Slides:

تتيح لك Google Slides إبراز أفكارك عبر العديد من السمات المتنوعة، ومئات الخطوط، مع إمكانية تضمين مقاطع فيديو ورسوم متحركة، ومخططات في عرضك بسهولة، وكل ذلك مجانًا.

كما يمكنك استخدام أدوات الدردشة التفاعلية المدمجة للتفاعل مع فريقك أثناء تقديم العروض التقديمية عبر الإنترنت، وكذلك بدء جلسة سؤال وجواب مباشرة مع الجمهور أثناء العرض التقديمي.

يمكنك أن يتعاون ما يقارب 100 شخص في العمل داخل العرض التقديمي في الوقت الفعلي.

2- Microsoft PowerPoint:

غالبًا ما تعتمد العروض التقديمية التجارية على خدمة Microsoft PowerPoint، ولكن ليس بالضرورة أن تنشئ العرض التقديمي في حاسوبك فقط، فبفضل Office Online يمكنك إنشاء عرض تقديمي ومشاركته عبر الإنترنت بسهولة.

ولكن هناك بعض الاختلافات بين PowerPoint Online وبرنامج PowerPoint في الحاسوب، ففي PowerPoint 2013 والإصدارات الأحدث، يمكنك مشاركة العرض التقديمي باستخدام ميزة (Office Presentation Service)وهي مجانية، تسمح للآخرين بالانضمام للعرض من خلال متصفح الويب، بمجرد إرسال رابط المشاركة الخاص بالعرض التقديمي.

3- Zoho Docs:

تتيح لك Zoho Docs إنشاء العروض التقديمية، بالإضافة الى إمكانية إنشاء المستندات وجداول البيانات أيضًا، والأداة الخاصة بالعروض التقديمية تُسمى (Zoho Show) التي توفر لك محرر عروض تقديمية يعمل بنفس الكفاءة التي تجدها في خدمة جوجل، كما توفر مجموعة كاملة من القوالب الرائعة لتختار منها.

4- Slides:

تتيح لك Slides تقديم عروض تقديمية عبر الإنترنت بكفاءة واحترافية، ويمكن للأفراد والفرق استخدامها، وتتميز الخدمة بأنها تعمل من خلال متصفح الويب وبالتالي ستعمل على جميع الأجهزة حيث لا تحتاج إلى تنزيل أي شيء.

وتقدم الخدمة خطة اشتراك مجانية مع خطتين مدفوعتين للأفراد وواحدة للفرق، ولكن يمكنك استخدام الخطة المجانية التي تأتي مع الإعلانات.

5- GoToMeeting:

لايمكنك تصميم العروض التقديمية من خلال أداة GoToMeeting، ولكنها تتيح لك مشاركة العروض التقديمة المعدة سابقًا، وبالإضافة لإمكانية تقديم عروضك التقديمية يمكنك أيضًا عرض بيانات من جداول بيانات جوجل، أو مستند من مستندات جوجل، أو حتى إظهار أي شيء آخر على حاسوبك، أو هاتفك.

كما تتيح لك أدوات الرسم في GoToMeeting – مثل: القلم وقلم التمييز و Spotlight والتعليقات التوضيحية – إضفاء لمسة تفاعلية أثناء تقديم عرضك التقديمي.