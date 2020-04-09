هواوي تكشف عن حجم خسائرها من إطلاق Mate XS

أعلنت شركة هواوي عن هاتف الذكي القابل للطي الأول (ميت إكس) Mate X في المؤتمر العالمي للمطورين MWC 2019، ثم أتبعته بالهاتف الثاني (ميت إكس إس) Mate XS في شهر شباط/ فبراير الماضي.

ومع أن شركات صناعة الهواتف تطلق هواتف لتربح منها، إلا أن الشركة الصينية كشفت اليوم عن خسائرها من إطلاق الهاتفين. إذ قال الرئيس التنفيذي للشركة (ريتشارد يو) خلال حدث خاص أُقيم بالصين: إنها خسرت ما بين 60 إلى 70 مليون دولار أمريكي من هاتف (ميت إكس إس) الذي أُطلق بسعر مرتفع وقدره 2,408 دولارات أمريكية.

ويُعتقد أن الإعلان عن هذه الخسائر مفاجئ بالنظر إلى تقارير سابقة تحدثت عن طلب مرتفع على الهاتف، ولكن يبدو أن الشركة مستعدة لتحمل هذه الخسائر لتشجيع الناس على اعتماد الشكل الجديد من الهواتف الذكية.

ونقل موقعا ITHome و MyDrivers عن الرئيس التنفيذي قوله: “بعد تخفيض تكلفة الشاشة القابلة للطي، من الممكن تحقيق الربح، وليس فقط سعر البيع”.

يُشار إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة الصينية كان قد ذكر في السابق أن الأمر سيستغرق عامين تقريبًا حتى تتوفر الهواتف القابلة للطي بالسعر ذاته للهواتف الذكية التقليدية.