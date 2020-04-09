ميزة Face ID على آيفون لن تعمل عند ارتداء الكمامة.. إليك كيفية إيقاف تشغيلها

إذا كنت تمتلك هاتف آيفون واستخدمت ميزة Face ID (ميزة التعرف على الوجه) من آبل لإلغاء قفل هاتفك، فسوف ينتهي بك الأمر بالفشل في كل مرة تحاول فيها إلغاء قفل هاتفك أثناء ارتداء الكمامة، لم يتم تصميم Face ID لاستيعاب أي نوع من أغطية الوجه، سواء كان وشاحًا أو كمامة.

أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي إرشادات جديدة تحث الناس على ارتداء أي شكل من أشكال الكمامات عند الخروج من المنزل، كما أن هناك أدلة على ارتداء أي نوع من الأقنعة يمكن أن يساعد في إبطاء انتشار COVID-19.

لديك خياران للتعامل مع هاتفك الآيفون: إما السماح لميزة Face ID بالفشل ثم إدخال رمز المرور لإلغاء قفل هاتفك أو إيقاف تشغيلها، هذا لا يعني أنه سيتم إلغاء قفل هاتفك في جميع الأوقات، بل لا يزال بإمكانك استخدام رمز المرور لإبقائه مقفلاً.

كيفية إيقاف تشغيل Face ID على هاتف آيفون:

افتح تطبيق الإعدادات على هاتف آيفون.

ابحث عن خيار Face ID & Passcode وانقر عليه.

أدخل رمز المرور عند مطالبتك بذلك.

إذا كنت ترغب فقط في تعطيل ميزة Face ID لمهام محددة، مثل إلغاء قفل هاتفك أو الموافقة على مشتريات Apple Pay، فاستخدم المفتاح الموجود أعلى الشاشة لإيقاف تشغيل الميزة المسمى (iPhone Unlock)، هذا يعني أن هاتفك لن يحاول مسح وجهك على الإطلاق.

بعد ذلك، قم بإيقاف تشغيل Face ID لخدمة Apple Pay، هذا يعني أنك ستحتاج إلى النقر فوق زر الدفع باستخدام رمز المرور على شاشة Apple Pay، ثم إدخال الرمز قبل إتمام المعاملة.

بإيقاف تشغيل الميزة لمهام محددة، لا يزال بإمكانك استخدام تقنية تأمين الوجه من آبل عند تسجيل الدخول إلى التطبيقات أو الموافقة على مشتريات آب ستور، هذه هي المهام التي من المرجح أن تقوم بها في المنزل عندما لا ترتدي قناعًا على الإطلاق.

هناك ميزة أخرى لإيقاف تشغيل ميزة التعرف على الوجه للمهام الفردية وهي أنه بإمكانك إعادة تشغيلها بمجرد عودتك إلى المنزل، دون الحاجة إلى متابعة عملية إعداد ميزة التعرف على الوجه مرة أخرى.

أو بدلاً من ذلك، يمكنك إيقاف تشغيل ميزة التعرف على الوجه تمامًا واستخدام رمز مرور مكانها، فقط انقر فوق إعادة تعيين ميزة التعرف على الوجه وأكد قرارك، حيث ستستخدم بعد ذلك رمز مرور بدلاً من ميزة التعرف على الوجه لإلغاء قفل هاتفك ومشتريات Apple Pay و آب ستور.