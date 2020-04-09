ميدكير و سيسكو تطلقان منصة خدمات صحية عن بعد في الإمارات

أعلنت مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية، رائدة خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية عن إطلاق منصتها الجديدة لتقديم الخدمات الصحية عن بعد، التي تتيح للمرضى إمكانية التواصل مباشرةً مع الأطباء عبر حواسيبهم وهواتفهم المحمولة من خلال مؤتمرات الفيديو؛ مما يسمح لهم بتلقي الرعاية الصحية اللازمة في أي مكان.

وبالتعاون مع شركة سيسكو الرائدة عالمياً في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والشبكات، سعت ميدكير للجمع بين التكنولوجيا الصحية وسهولة التطبيب عن بعد في منصتها الجديدة.

وتقدم هذه المنصة مفهوماً مختلفاً للرعاية الصحية بعيداً عن المرافق الطبية التقليدية، مع ضمان تقديم جودة عالية وتحقيق قيمة مضافة من الخدمات المتاحة في جميع أنحاء الإمارات، بدايةً من الاستشارات الطبية عبر الفيديو إلى حجز المواعيد والتحدث مباشرةً مع عدد من الأطباء المتخصصين إلى إرشاد المرضى لمسارات الرعاية الصحية الموصى بها.

اختارت ميدكير مجموعة من أفضل أطبائها ذوي الخبرة الواسعة في مجال الرعاية الصحية ليكونوا جزءًا من هذه المنصة، وجميعهم مؤهلون تماماً لتشخيص حالات المرضى وتقديم الوصفات العلاجية وإبداء آرائهم عن التشخيصات السابقة وتقديم المشورة بشأن الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة.

وفي حالة الحاجة إلى تدخل الطبيب المتخصص، فإن هؤلاء الأطباء مجهزون ومستعدون لتوصية المرضى وإحالتهم إلى المتخصصين والمرافق الطبية المناسبة، وتلقى جميع الأطباء المشاركين بالمنصة تدريباً طبياً وتقنياً إضافياً للتأكد من جاهزيتهم الكاملة لتقديم الاستشارات الطبية للمرضى.

عن هذه المبادرة الجديدة قال أندريه داوود، الرئيس التنفيذي لمستشفيات ومراكز ميدكير الطبية: “إن صحة المجتمع الإماراتي هي أولويتنا في ميدكير ومن هذا المنطلق جاء تعاوننا مع شركة سيسكو لتقديم خدمة تدعم رؤية دولة الإمارات في مجال الرعاية الصحية والمساهمة بتوفير خدمات صحية مضافة للمرضى باستخدام الاتصالات الرقمية. ومن خلال إنشاء هذه المنصة الافتراضية، سنستمر في توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية وتقديم الاستشارات الطبية المتخصصة على يد مجموعة من أفضل الأطباء. هدفنا هو تزويد المرضى بأساليب جديدة وسهلة ومريحة لرعاية صحتهم وصحة ذويهم. وتتعهد ميدكير بمواصلة تقديم أفضل الخدمات الصحية للمجتمع الإماراتي، جنباً إلى جنب مع شركائنا المحليين والإقليميين وباستخدام الابتكارات مثل منصة الخدمات الصحية عن بعد لإحداث تغيير حقيقي في مجتمعاتنا”.

من جانبه تحدث شكري عيد، المدير التنفيذي لمنطقة الخليج في شركة سيسكو عن الاستخدام المبتكر لهذه التكنولوجيا قائلاً: “نحن فخورون للغاية بالعمل مع ميدكير في تطوير هذه المنصة، ويسعدنا أننا تمكننا من نقل خبراتنا في مجال التطبيب عن بُعد لميدكير من أجل تلبية احتياجات مرضاها والمجتمع بأكمله. لقد زوَّدنا ميدكير بالتكنولوجيا والتدريب اللازمين لتقديم مستوى جديد من الاستشارات الطبية للمرضى في جميع أنحاء الإمارات”.

يُعد التحدث مع الأطباء على هذه المنصة الجديدة سهلاً للغاية، عند تسجيل الدخول إلى موقع www.medcare.ae، سوف يطلب من المريض النقر على أيقونة (تحدث إلى طبيبك مباشرة) على الصفحة الرئيسية، وتسجيل الدخول مع أحد موظفي الاتصال ليتم التواصل بطريقة مباشرة مع الأطباء.