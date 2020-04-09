أطلقت خدمة البث (نتفليكس) Netflix تحديثًا جديدًا لأدوات الرقابة الأبوية، ومن ضمنها أداة جديدة تسمح للمستخدم بتعيين رمز مرور خاص PIN لملفه الشخصي، مما يمنع أي شخص آخر من استخدامه بدون علمه.

فيما يلي كيفية قفل ملفك الشخصي في Netflix باستخدام رمز مرور PIN:

ما يجب عليك معرفته أولًا؟

بطبيعة الحال نجد أن جميع حسابات نتفليكس محمية بكلمة مرور، ولكن داخل كل حساب توجد ملفات شخصية فرعية لعدة مستخدمين، فعلى سبيل المثال قد تستخدم عائلة واحدة مكونة من خمس أفراد حساب نتفليكس واحد، وبالتالي سيكون هناك 4 ملفات فرعية بجانب الحساب الأساسي.

ولكن مع التحديث الجديد، يمكن لكل مستخدم فردي أو كل فرد من العائلة تعيين (رقم تعريف شخصي) PIN مكون من أربعة أرقام خاص بملفه الشخصي، واعتبارًا من الآن، يمكن تعيين رمز PIN هذا من خلال متصفح ويب فقط، وليس في تطبيق Netflix للهواتف الذكية.

ولكن بمجرد تفعيل رمز التعريف الشخصي، ستُطالب به عبر جميع أجهزتك، ومن ضمنها: تطبيق iOS أو أندرويد.

كيفية قفل أو فتح الملفات الشخصية:

إذا كنت ترغب في تقييد الوصول إلى ملفك، يمكنك حمايته باستخدام رمز PIN لقفله، ولإضافة رمز PIN اتبع الخطوات التالية:

في متصفح الويب، انتقل إلى صفحة ملفك.

افتح إعدادات (الملف الشخصي وأدوات الرقابة الأبوية) Profile and Parental Controls.

اضغط على خيار (قفل الملف الشخصي) Profile Lock.

انقر على زر (تغيير) Change، إذا لم تُفعل رقم PIN.

أدخل الكلمة أو رمز حساب Netflix الخاص بك.

حدد مربع (طلب رقم تعريف شخصي للوصول إلى ملف (الاسم) Require a PIN to access [Name] profile.

أدخل رمز المرور الرقمي المكون من أربعة أرقام.

يمكنك أيضًا تنشيط خيار (طلب رقم التعريف الشخصي لإضافة ملفات جديدة) Require [Name] PIN to add new profiles، سيمنع هذا الأشخاص من إنشاء ملفات شخصية جديدة على حساب نتفليكس الخاص بك إلا إذا كانوا يعرفون رقم التعريف الشخصي الخاص بك.

اضغط على (حفظ) Save، لتفعيل رقم التعريف الشخصي الذي اخترته.

بمجرد الانتهاء من استخدام نتفلكس، يمكنك فتح القائمة الرئيسية والضغط على خيار (الخروج من الملف الشخصي) Exit Profile، لتسجيل الخروج من ملفك الشخصي.