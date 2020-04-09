كيفية إيقاف شريط العناوين الجديد في إصدار Firefox 75

أطلقت مؤسسة موزيلا Mozilla – المؤسسة المسؤولة عن تطوير متصفح الويب (فايرفوكس) Firefox – إصدار (Firefox 75) الذي جلب بعض التحسينات والتغييرات فيما يخص البحث والوصول لمواقع الويب بسرعة وسهولة.

فيما يلي سنتعرف على كيفية إيقاف شريط العناوين الجديد في Firefox 75:

ما الجديد في إصدار Firefox 75 الجديد؟

مع إصدار (Firefox 75) الجديد يمكنك الآن استخدام شريط عنوان المتصفح للوصول للمواقع التي تزورها بسرعة وسهولة، على سبيل المثال، بمجرد النقر على شريط العنوان الفارغ ستحصل على قائمة بالمواقع التي تزورها كثيرًا لتسهيل الوصول إليها.

وإذا كان أي من هذه المواقع مفتوحًا بالفعل في متصفحك، فسيُستبدل عنوان URL الخاص بالموقع برابط صغير سهل الاستخدام يُسمى (التبديل إلى علامة التبويب) Switch to Tab، والذي سينقلك تلقائيًا إلى الموقع، بدلاً من كتابة عنوان الموقع مرة أخرى بدون الحاجة لفتح المزيد من النوافذ غير الضرورية.

وتضيف Mozilla: أن فايرفوكس أيضًا سيقترح عليك عبارات بحث شائعة محتملة أكثر إذا بدأت في كتابة كل ما تبحث عنه في شريط العنوان، وقد حُسنت هذه الوظيفة لتلائم شاشات الحواسيب المحمولة الأصغر حجمًا، مع إمكانية محسنة لاقتراحات البحث والتركيز على مصطلحات البحث الجديدة.

كيفية تعطيل شريط العناوين الجديد في Firefox 75:

إذا لم يعجبك التغيير الجديد في Firefox 75 والمتعلق بالبحث في شريط العنوان مباشرة، يمكنك إيقافه والعودة إلى تجربة شريط العنوان القديم، وذلك من خلال أربعة أوامر يمكنك تعديلها في تبويب (تفضيلات فايرفوكس) Firefox preferences، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

في شريط العنوان اكتب التالي: (about:config).

انسخ هذا الأمر وألصقه في مربع البحث ( browser.urlbar.update1 ).

). ستظهر لك جميع الأوامر الأربعة مرة واحدة.

انقر نقرًا مزدوجًا على كل أمر لتغيير حالته من (true) إلى (false).

قم بإعادة تشغيل المتصفح مرة أخرى.

عندما تنقر على شريط العنوان بعد ذلك، لن تظهر لك قائمة منبثقة مع الكثير من الاقتراحات، ولكن ستستمر في رؤية بعض الاقتراحات المفيدة عند بدء الكتابة وهذا الشيء لا يمكنك تجنبه.

ولكنك لن تضطر على الأقل إلى التدقيق والبحث لإيجاد أفضل مواقعك التي تزورها، أو فتح علامات تبويب كثيرة في كل مرة تنقر فيها على شريط العناوين.