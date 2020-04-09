جوجل تطلق لوحة مفاتيح جديدة في أندرويد مخصصة للمكفوفين

أعلنت شركة جوجل اليوم الخميس عن إطلاق لوحة مفاتيح جديدة تدعم لغة (برايل) Braille بهدف تسهيل كتابة المكفوفين على أجهزتهم المحمولة العاملة بنظام التشغيل أندرويد.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في تدوينة: “منذ أكثر من 150 عامًا، كان اختراع برايل ثوريًا في جعل القراءة والكتابة في متناول المكفوفين. واليوم، تجعل شاشات برايل الكتابة متاحة في معظم الهواتف وأجهزة الحاسوب من خلال لوحة مفاتيح برايل الفعلية. ولكن قد يستغرق الأمر وقتًا طويلًا لتوصيل جهاز خارجي في كل مرة تريد فيها كتابة شيء ما بسرعة على هاتفك”.

والآن تأتي لوحة مفاتيح برايل الافتراضية الجديدة TalkBack مدمجةً مباشرةً في نظام أندرويد، وقالت جوجل: إنها طريقة سريعة ومريحة للكتابة على الهاتف دون أي أجهزة إضافية، سواء كان المكفوف ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أو يرد على رسالة نصية، أو يكتب بريدًا إلكترونيًا موجزًا.

وبفضل تعاون فريق جوجل مع مطوري برايل والمستخدمين طوال تطوير هذه الميزة، فإنها ستكون مألوفةً لأي شخص كتب باستخدام برايل من قبل. وتستخدم لوحة المفاتيح تخطيطًا قياسيًا مكونًا من 6 مفاتيح ويمثل كل مفتاح واحدة من 6 نقاط برايل التي عند النقر عليها، ينتج أي حرف أو رمز. فلكتابة حرف A، على سبيل المثال، يمكن الضغط على النقطة 1 وكتابة B، يمكن الضغط على النقطتين 1 و 2 معًا.

ويمكن استخدام لوحة المفاتيح في أي مكان على الهاتف، وتسمح للمستخدمين بحذف الأحرف والكلمات وإضافة الأسطر وإرسال النصوص. ويمكن تشغيل لوحة المفاتيح وإيقاف تشغيلها بمجرد التبديل بين لوحات المفاتيح الدولية.

يُشار إلى أن لوحة مفاتيح برايل TalkBalk ستُطرح لجميع أجهزة أندرويد العاملة بالإصدار 5.0 أو أحدث، وذلك اعتبارًا من اليوم. وستكون متاحةً مبدئيًا للغة الإنجليزية.