آبل قد تسمح بتجربة التطبيقات دون تثبيتها في iOS 14

أفاد موقع 9to5Mac بأن شركة آبل تعمل على طريقة جديدة لتمكين المستخدمين من تجربة التطبيقات على نظام (آي أو إس) iOS دون الحاجة إلى تثبيتها.

وقال الموقع: إن النسخة المبكرة من الإصدار 14 من نظام (آي أو إس) أظهرت أن الميزة ستسمح للمستخدمين بتجربة أجزاء من وظائف التطبيقات عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة QR Code.

وأوضح الموقع أنه إذا فتح المستخدم رابطًا أو مسح ضوئيًا لرمز QR من تطبيق لم يُثبت على جهاز آيفون، أو آيباد، فسيُفتح هذا الرابط في متصفح سفاري، ولكن يمكن للتطبيقات توفير روابط عامة تفتح التطبيق نفسه بدلًا من المتصفح في حال كان التطبيق مثبتًا.

وحلل 9to5Mac واجهة تطوير التطبيقات API الجديدة المُسماة Clips، فوجد أنها ستسمح للمطورين تقديم محتوى تفاعلي وديناميكي من التطبيقات حتى وإن لم تكن مثبتة. وترتبط واجهة برمجة تطبيقات Clips مباشرةً بقارئ QR Code في الإصدار الذي حلل الموقع، حتى يتمكن المستخدم من مسح رمز مرتبط بأحد التطبيقات ثم التفاعل معه مباشرةً من بطاقة ستظهر على الشاشة.

وقال الموقع: “لنفترض أنك حصلت على رمز الاستجابة السريعة مع رابط لمقطع فيديو من يوتيوب ولكن ليس لديك التطبيق الرسمي مثبتًا على جهاز آيفون الخاص بك. وباستخدام iOS 14 وواجهة برمجة التطبيقات Clips، ستتمكن من مسح هذا الرمز وسيتم نسخ الفيديو على بطاقة عائمة تعرض واجهة مستخدم أصلية بدلاً من صفحة ويب”.

وسيحتاج المطورون إلى تحديد أي جزء من التطبيق يجب تنزيله بواسطة (آي أو إس) كحزمة Over-The-Air لقراءة هذا المحتوى. وستعرض البطاقة العائمة خيارات لتنزيل الإصدار الكامل من التطبيق من متجر (آب ستور) أو لفتح هذا المحتوى مع التطبيق إذا كان مثبتًا بالفعل.

يُشار إلى أنه لنظام أندرويد ميزة مشابهة باسم Slices تعرض الأجزاء التفاعلية من تطبيق في أماكن مثل نتائج بحث جوجل، والمساعد الرقمي (جوجل أسيستنت) Google Assistant.