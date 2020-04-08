Chrome OS يحصل على إيماءات تنقل على غرار iPad

أصدرت شركة جوجل النسخة 81 من نظامها التشغيلي (Chrome OS) بعد تأخير أصاب الجدول الزمني للإطلاق بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، لكن النظام التشغيلي يتوفر الآن مع العديد من الميزات الجديدة لوضعية الحاسب اللوحي، من ضمنها إيماءات التنقل التي تبدو متطابقة تقريبًا مع تلك التي تستخدمها آبل على أجهزة (iPad) العاملة بنظام (iPadOS).

وتتشابه إيماءات التنقل إلى حد كبير مع تلك التي قدمتها جوجل في نظامها أندرويد 10 للهواتف والأجهزة اللوحية، والتي بدورها تبدو إلى حد كبير مثل الإيماءات التي وفرتها آبل مع هاتف (iPhone X) الصادر في عام 2017.

وقال (ألكسندر كوشر) Alexander Kuscher من شركة جوجل:”أصبح التنقل في جهاز (كروم بوك) Chromebook أكثر سهولة بفضل الإيماءات الجديدة، كما أصبحت تحديثات متصفح كروم المصممة خصيصًا لوضع الحاسب اللوحي أفضل، وذلك من خلال آخر تحديث لنظام التشغيل (Chrome OS)”.

التنقل بالإيماءات:

تدعم أجهزة (كروم بوك) Chromebook القابلة للتحويل الآن التنقل بالإيماءات في وضع الجهاز اللوحي، ويمكنك السحب للأعلى من أسفل الشاشة للوصول إلى الشاشة الرئيسية، والسحب للأعلى من أسفل الشاشة مع الاستمرار بالضغط لمشاهدة جميع التطبيقات والنوافذ المفتوحة، والسحب من الجانب الأيسر للشاشة للعودة إلى السابق الصفحة.

الرف المعاد تصميمه:

أعادت جوجل تصميم الرف السريع، بحيث يكون الرف أصغر حجمًا ويترك مساحة أكبر للمهام والتطبيقات والنوافذ المفتوحة عندما يكون الجهاز في وضع الحاسب المحمول، وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك الآن تنشيط الرف السريع بسرعة عن طريق السحب من أسفل الشاشة بعد أن يكون مخفيًا عندما يكون الجهاز في وضع الجهاز اللوحي.

تحسين ميزة صورة داخل صورة:

قدمت جوجل دعمًا لميزة صورة داخل صورة لجميع تطبيقات متجرها (Google Play) على حواسيب (كروم بوك) Chromebook، بحيث ستعمل هذه الميزة الآن في وضع الجهاز اللوحي أيضًا، ويقول ألكسندر كوشر: “عندما تشاهد برنامجًا تلفزيونيًا أو مقطع فيديو على يوتيوب أو (Prime Video) أو (Hulu) أو تطبيقات أخرى الآن، فإن بإمكانك تصغير شاشة الفيديو ومشاهدتها أثناء قيامك بأشياء أخرى على جهاز (Chromebook)”.

تحسين علامات تبويب متصفح كروم:

من المفترض أن يكون من السهل إدارة علامات تبويب كروم في وضع الحاسب اللوحي، وستتمكن من فتح علامة تبويب جديدة بمجرد النقر على الزر، وإعادة ترتيب علامات التبويب عن طريق السحب، وإغلاق علامات التبويب عن طريق السحب للأعلى.

ويعرض متصفح كروم الصور المصغرة لعلامات التبويب بحجم كبير عندما يكون الجهاز في وضع الحاسب اللوحي، ويأتي هذا التغيير أولاً إلى حاسب (Lenovo Chromebook Duet)، وتقول جوجل إنها ستجلب قريبًا شريط علامات التبويب هذا إلى أجهزة (Chromebook) الأخرى مع وضع الجهاز اللوحي.