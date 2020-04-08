ميزة البحث المتقدم قادمة لتطبيق واتساب.. إليك كيفية عملها

ألمح أحدث إصدار تجريبي من تطبيق واتساب على نظام أندرويد إلى تجديد خيار البحث داخل التطبيق، وفقًا للتعليمات البرمجية من WABetaInfo، يتضمن التحديث 2.20.117 لتطبيق واتساب تلميحات رئيسية بأننا سنرى وضع البحث المتقدم الذي سيتيح البحث عن أنواع ملفات معينة بما في ذلك المستندات ومقاطع الفيديو والصور والملفات الصوتية.

تم طرح ميزة البحث المتقدم في واتساب بيتا بالفعل لمستخدمي نظام iOS، ولكن من غير الواضح متى يمكن أن تصل خيارات البحث المحسنة إلى إصدار أندرويد، مع كونها قيد التطوير من الجيد أن نرى أنها ستأتي في وقت ما في المستقبل.

تعمل ميزة البحث المتقدم بطريقة سهلة جدًا، فعندما يبحث المستخدم عن نوع معين من الملفات سيتمكن من رؤية فلتر البحث الفريد مرمّزًا في شريط البحث، حيث ستظهر النتائج أسفل لوحة النتائج.

كما سيلاحظ المستخدم من لقطات الشاشة، أن بإمكانه البحث عن أنواع الملفات الشائعة مثل الصور والصوت وملفات GIF والفيديوات والمستندات وحتى روابط الويب، كما أن القدرة على البحث عن أنواع ملفات معينة ستسهل بلا شك العثور على كل الأشياء المشتركة داخل الدردشات الجماعية والرسائل الفردية.