منصة AudiStream: تذكرتك إلى عالم أودي عبر الإنترنت

على الرغم من توقف الإنتاج بسبب فيروس كورونا المستجد، إلا أن الفرصة متاحة لعملاء ومحبي أودي لاستكشاف منتجاتها المتطورة من خلال جولات توفرها منصة AudiStream على الإنترنت والتي تتيح لهم زيارة مصنع أودي في إنغولشتات باستخدام التقنية الافتراضية، حيث يمكن للمهتمين الحجز من أجل المشاركة في جولة تفاعلية عبر الإنترنت من خلال الموقع http://www.audi.stream/ وزيارة مصنع أودي من خلال شاشة الحاسب أو الهاتف في المنزل.

قررت شركة أودي إلغاء الجولات في مصنعها إنغولشتات حتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وتوفر أودي للضيوف الذين جاءوا من شتى أنحاء العالم لمشاهدة عمليات الإنتاج في مصنع أودي على أرض الواقع جولات بديلة تنظمها الشركة عبر الإنترنت من خلال منصة AudiStream حيث يمكن للمهتمين المشاركة في جولة افتراضية داخل مصنع أودي في إنغلوشتات وهم في منازلهم باستخدام أجهزة الحاسب أو الهاتف.

سيتولى فريق من المرشدين الخبراء شرح عمليات الإنتاج مباشرة من الاستوديو أثناء الجولة التي تجري عبر الإنترنت، كما تتاح للمشاركين فرصة الاطلاع على مراحل صناعة سيارات أودي من خلال مجموعة من مقاطع الفيديو بدءًا من خطوات الإنتاج الأولى في ورشة الضغط وصولاً إلى العمليات اليدوية أثناء التجميع النهائي.

من بين العديد من عمليات الإنتاج، يمكن مشاهدة مراحل العمل في ورشة صناعة هياكل سيارات Audi A3 ومقاطع فيديو تعرض خط تجميع سيارة Audi A4، وسيتحدث المرشدون عن أبرز المواصفات الفنية في عالم أودي ويجيبون على الاستفسارات في حوار يجرونه مع المشاركين.

يشرف المرشدون بفضل خبرتهم الكبيرة في إدارة الجولات داخل المصنع في إنغولشتات على مجريات البث المباشر الذي يستمر على مدار 20 دقيقة وفقاً لاهتمامات المشاركين الخاصة من شتى أنحاء العالم.

يمكن للمشاركين اختيار رابط البث والفترة الزمنية المناسبة باللغتين الإنجليزية والألمانية عبر الإنترنت من خلال الموقع http://www.audi.stream/. كما يتم بث العرض مجاناً.

تعتبر شركة أودي أول شركة لتصنيع السيارات توفر جولات عبر الإنترنت من خلال منصتها الجديدة AudiStream، ويذكر أن رابط البث المباشر من المصنع في إنغلوشتات متاح منذ شهر نوفمبر 2019، ويمكن للمشاركين الآن حجز جولات إضافية يتم بثها بشكل مباشر حيث سيتم توفير جولات تشمل مجالات أخرى من عالم أودي في وقت لاحق.

أوقات البث المباشر عبر منصة AudiStream في شهر أبريل 2020 (بتوقيت وسط أوروبا):

الأربعاء 8 أبريل 2020 من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً.

الخميس 9 أبريل 2020 من الساعة 1 ظهراً حتى الساعة 7:30 مساءً.

الأربعاء 15 أبريل 2020 من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً.

الخميس 16 أبريل 2020 من الساعة 1 ظهراً حتى الساعة 7:30 مساءً.

الأربعاء 22 أبريل 2020 من الساعة 3:30 ظهراً حتى الساعة 9 مساءً.

الأربعاء 29 أبريل 2020 من الساعة 1 ظهراً حتى الساعة 7:30 مساءً.