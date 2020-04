مايكروسوفت تعرض قائمة ابدأ الجديدة لنظام ويندوز 10

عرضت شركة مايكروسوفت لقطة واضحة لقائمة أبدأ الجديدة لنظامها التشغيلي ويندوز 10 من خلال مقطع فيديو قصير نشره على منصة تويتر حساب (Microsoft Design)، بحيث يوضح مقطع الفيديو كيف تطورت قائمة ابدأ – التي تعد جزء لا يتجزأ من النظام التشغيلي منذ ويندوز 95 – على مر السنين.

وأصبح من المعروف أن عملاقة البرمجيات تتطلع إلى إعادة تصميم قائمة أبدأ لنظامها التشغيلي ويندوز 10، وبحسب التغريدة، فقد سأل فريق حساب (Microsoft Design) مستخدمي تويتر عن أفكارهم حول التصميم الجديد، وتبدو التعليقات إيجابية في الغالب حتى الآن.

وتظهر قائمة ابدأ الجديدة أقل تشتيتًا من الإصدار الحالي، كما تستخدم الأيقونات الموجودة في قائمة ابدأ الجديدة الآن فلسفة التصميم (Fluent Design) الجديدة من مايكروسوفت، وهناك مساحة أكبر بشكل عام، مما يجعلها أقل إرباكًا إذا كان هناك الكثير من التطبيقات المثبتة.

ولا تزال (Live Tiles) – أيقونات تفاعلية تسلط الضوء على المعلومات من التطبيقات التي تمثلها – موجودة في قائمة ابدأ الجديدة، بالرغم من الشائعات المستمرة بأن مايكروسوفت تخطط لإزالتها.

ويبدو أن هناك تغيير واحد يحير بعض الناس يتمثل في إزالة النص تحت أيقونة التطبيق، وبالرغم من أن هذا التغيير يؤدي إلى مظهر أنظف، إلا أنه يعتمد على معرفة المستخدم بشكل أيقونات التطبيقات، وقد يكون هذا التغيير هو الأكثر إثارة للجدل، لأنه قد يجعل الأمور أكثر إرباكًا، خاصةً بعد أن غيرت مايكروسوفت شكل العديد من الأيقونات.

يذكر أنه لا يوجد تاريخ محدد لحصول المستخدمين على قائمة ابدأ الجديدة، التي قد يتغير شكلها عندما تصل بشكل رسمي، لكن من المتوقع ظهورها مع نهاية العام عبر تحديث (Windows 10 20H2)، بدلًا من تحديث (Windows 10 May 2020) المتوقع إصداره قريبًا.

Created by the @Windows design team, this animated clip illustrates a sliver of the #UX evolution and modernization of the Windows experience. Let us know what you think in the comments below! pic.twitter.com/s4SVXncLEo

— Microsoft Design (@MicrosoftDesign) April 6, 2020