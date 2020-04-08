سوني تكشف عن ذراع التحكم الجديدة لمنصة PlayStation 5

كشفت شركة سوني عن ذراع التحكم (DualSense) الجديد للجيل التالي من منصة ألعابها المسماة (PlayStation 5)، وذلك بالرغم من أنها لم تكشف بعد عن شكل المنصة نفسها، بحيث تمثل ذراع التحكم الجديدة أكبر تغيير في تصميم أذرع التحكم في تاريخها الممتد لأكثر من 25 عامًا مع منصات (PlayStation)، حيث تمسكت سوني بالتصميم نفسه لسنوات، بدءًا من (PlayStation 1) وحتى (PlayStation 4).

وبغض النظر عن التغير في التصميم، فإن ذراع التحكم الجديدة تحتوي على بعض التغييرات الكبيرة من الداخل، إذ هناك ردود الفعل الجديدة المُعلن عنها سابقًا التي تستبدل تقنية (Rumble) القديمة في أذرع التحكم السابقة وتجعل ردود الفعل أكثر واقعية، إلى جانب الأزرار التكيفية الجديدة التي يمكنها ضبط مقاومة الأزرار لتأثيرات اللعب المختلفة.

وهناك أيضًا ميكروفون مدمج، هو الأول بالنسبة لأذرع التحكم من سوني، يسمح للاعبين بالدردشة بسهولة مع الأصدقاء بدون سماعة، إلى جانب منفذ (USB-C) الذي طال انتظاره، وبالطبع، هناك نظام الألوان الجديد الثنائي اللون المماثل في الأسلوب مع (PSVR) والتصميم المجدد الشامل الذي يعطي شكل أكثر استدارة للمقابض وأزرار الوجه.

وأعادت شركة سوني تسمية زر “Share” إلى رز “Create” الجديد، الذي ظهر لأول مرة مع ذراع التحكم (DualShock 4) لمنصة (PlayStation 4)، بحيث يوفر الزر طرقًا جديدة للاعبين لمشاركة محتوى الألعاب مع العالم بسرعة عبر منصات منصات مثل يوتيوب و (Twitch).

وتعهدت الشركة اليابانية بالإعلان عن تفاصيل إضافية مع اقتراب وقت إطلاق المنصة الجديدة، وقال (جيم ريان) Jim Ryan، رئيس الترفيه التفاعلي في شركة سوني، في تدوينة الإعلان عن ذراع التحكم: تمثل (DualSense) الجديدة خروجًا جذريًا عن أذرع التحكم السابقة لدينا، وتمثل مدى شعورنا القوي بشأن تحقيق قفزة جيلية مع (PlayStation 5)”.

وأضاف “اختبرت (DualSense) من مجموعة واسعة من اللاعبين الذين يمتلكون مجموعة متنوعة من أحجام اليد، وذلك حتى نتمكن من تحقيق مستوى الراحة الذي نريده، وهدفنا مع (DualSense) هو منح اللاعبين الشعور بأنهم ينتقلون إلى عالم اللعبة بمجرد فتح الصندوق، ونريد أن يشعر اللاعبون بأن ذراع التحكم هي امتداد لأنفسهم عندما يلعبون لدرجة أنهم ينسون أنها موجودة في أيديهم”.