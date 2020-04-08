سامسونج تطلق رسميًا Galaxy A71 وGalaxy A51 مع دعم 5G

أعلنت شركة سامسونج اليوم الأربعاء رسميًا عن هاتفيها الذكيين (جالاكسي أي51 5جي) Galaxy A51 5G، و(جالاكسي أي71 5جي) Galaxy A71 5G اللذين يجلبان دعم شبكات الجيل الخامس 5G إلى الفئة المتوسطة.

ولا يختلف الهاتفان الجديدان عن هاتفي (جالاكسي أي51) و(جالاكسي أي71) اللذين أُعلن عنهما في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي إلا في بعض المواصفات، مثل: السماكة والوزن.

وعلى غرار الهاتفين السابقين، فإنهما يشتركان في مواصفات، مثل نوع الشاشة ودقتها، وحجم ذاكرة الوصول العشوائي (رام)، وحجم ذاكرة التخزين الداخلية، كما يشتركان في مواصفات الكاميرا الأمامية، وبعض الكاميرات الخلفية.

ويعد هاتف (جالاكسي أي71 5جي) الأفضل بين الهاتفين من حيث المواصفات، وهو يقدم شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.7 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويحتوي الهاتف – الذي يأتي بسماكة 8.1 ميليمترات ويزن 185 جرامًا – معالجًا ثماني النوى بتردد 2.2 جيجاهرتز، ويحتوي بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع باستطاعة 25 واط.

ويقدم (جالاكسي أي 71 5جي) أربع كاميرات خلفية موضوعة بشكل الحرف L، وهي تأتي بدقة 64 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8 للرئيسية، وبدقة 5 ميجابكسل للثانية المخصصة للعمق بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة المخصصة للتصوير القريب جدًا (ماكرو) بفتحة عدسة f/2.4، أما الكاميرا الرابعة فهي للتصوير الفائق العرض بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2. وتأتي الكاميرا الأمامية في كلا الهاتفين بدقة 32 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2.

ويختلف هاتف (جالاكسي أي51 5جي) عن (جالاكسي أي71 5جي) في أن الشاشة تأتي بقياس 6.5 بوصات، والكاميرا الرئيسية الخلفية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0. كما يختلف الهاتف – الذي يزن 187 جرامًا وتبلغ سماكته 8.7 ميليمترات – بأن البطارية تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 15 واط وليس 25 واط.

ويشترك الهاتفان في أن حساس البصمة يأتي تحت الشاشة، وأنهما يعملان بواجهة المستخدم One UI 2.0 الخاصة بسامسونج والقائمة على نظام التشغيل أندرويد 10 التابع لشركة جوجل.

وسوف يتوفر الهاتفان بثلاثة ألوان: الأسود، والوردي، والأبيض لهاتف (جالاكسي أي51 5جي)، والأسود، والفضي، والأزرق لهاتف (جالاكسي أي71 5جي). وسيتوفر الهاتفان في الولايات المتحدة بسعر 499.99 دولارًا أمريكيًا للأول، وبسعر 599.99 دولارًا للآخر.