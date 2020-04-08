جوجل تدعم 10 شركات ناشئة لحل المشكلات العالمية

أعلنت جوجل خلال شهر نوفمبر الماضي عن (برنامج مسرعة جوجل للشركات الناشئة) Google for Startups Accelerator؛ الذي يركز على أهداف التنمية المستدامة، والموجّه للشركات الناشئة ذات التأثير الاجتماعي التي تعمل على خلق مستقبل أكثر صحة واستدامة.

ويوفر البرنامج الوصول إلى التدريب والمنتجات والدعم الفني، حيث سيعمل مؤسسو الشركات الناشئة مع مهندسي جوجل ويتلقون التوجيه من أكثر من 20 فريقًا في جوجل، بالإضافة إلى خبراء خارجيين وموجهين محليين.

تلقت جوجل ما يقرب من 1200 طلب من شركات ناشئة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وقد أعلنت يوم أمس عن 10 شركات ناشئة وقع عليها الاختيار للمشاركة في الإصدار التجريبي الأول من البرنامج.

تعالج هذه الشركات الناشئة مجموعة واسعة من التحديات الاجتماعية والبيئية، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من البرنامج في 21 أبريل، ولكن بسبب أزمة فيروس كورونا التي يواجهها العالم، ستُعقد ورش العمل والأحداث عبر الإنترنت من خلال Google Hangouts، حيث تواصل هذه الشركات تطوير أعمالها بدعم من خبراء جوجل وموجهين خارجيين.

1- شركة Apic.ai من ألمانيا:

تعمل شركة (Apic.ai) على استخدام التقنيات الجديدة لتطوير نظام قياس يلتقط صور للنحل عند دخوله وخرجه من الخلايا، ثم تُحلل بيانات الصور التي جُمعت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث توفر القيم المقاسة رؤى حقيقية حول صحة النحل وتنوع النبات في بيئته، مما يساعد في إيجاد حلول لزيادة الإنتاجية.

2- شركة Cervest.earth من المملكة المتحدة:

تستخدم شركة (Cervest.earth) الذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى حقيقة حول تأثير الأحداث المناخية، وتتنبأ بمخاطر وآثار تقلب المناخ في الوقت الحقيقي لأي موقع على كوكب الأض، مما يساعد على اتخاذ قرارات أفضل وتقليل المخاطر.

3- شركة Ellipsis.earth من المملكة المتحدة:

تستخدم شركة (Ellipsis.earth) صور الطائرات بدون طيار والتعلم الآلي لتحديد الأماكن الملوثة بمخلفات البلاستيك، بهدف توفير قاعدة بيانات عالمية لأنواع النفايات البلاستيكية الموجودة في المحيطات والشواطئ والأنهار.

4- شركة Everimpact من فرنسا:

تعمل شركة (Everimpact) على الجمع بين بيانات الأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار الأرضية وحركة المرور وأجهزة إنترنت الأشياء الأخرى في منصة واحدة لرصد جودة الهواء وانبعاثات الكربون في المدن، مما يساعد على تحقيق أهداف تحسين حالة المناخ.

5- شركة Flare من كينيا:

تقدم شركة (Flare) البنية التحتية للبرمجيات والدعم التشغيلي لخدمات الاستجابة للطوارئ الطبية وتتبع بيانات الموقع الدقيقة لضمان الاستجابة الفعالة.

6- شركة mDoc من نيجيريا:

تستخدم (mDoc) منصة رقمية وتقوم بتوصيل الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة بفريق متعدد التخصصات من مقدمي الخدمات الصحية لدعمهم في العثور على رعاية صحية عالية الجودة.

7- شركة Ororatech من ألمانيا:

تُعتبر شركة (Ororatech) المورد التجاري الأول لبيانات الأقمار الصناعية بالأشعة تحت الحمراء للكشف المبكر عن حرائق الغابات ورصدها في الوقت الحقيقي في جميع أنحاء العالم.

8- شركة Skilllab من هولندا:

تستخدم شركة (Skilllab) الذكاء الاصطناعي لتمكين اللاجئين الباحثين عن عمل من الإندماج في سوق العمل من خلال فهم كيف تتناسب مهاراتهم مع أسواق العمل المحلية.

9- شركة Solar Freeze من كينيا:

توفر شركة Solar Freeze وحدات التخزين البارد المتنقلة التي تعمل بالطاقة المتجددة لصغار المزارعين، لمساعدتهم على الحد من خسائر ما بعد الحصاد.

10- شركة Wondertree من باكستان:

تعمل شركة (Wondertree) على تسريع التطور المعرفي والحركي لدى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال ألعاب الواقع المعزز العلاجية والتعليمية القائمة على الحركة.