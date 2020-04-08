جوجل تتيح النسخة المدفوعة من Stadia مجانًا بسبب كورونا

أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء عن إتاحة خدمة بث الألعاب التابعة لها (إستاديا) Stadia مجانًا للمستخدمين في العديد من الدول، وذلك في سبيل مساعدتهم على التزام الحجر الصحي في ظل انتشار الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: “نواجه حاليًا وقتًا من أصعب الأوقات في الذاكرة الحديثة. ومع أن الحفاظ على التباعد الاجتماعي أمر حيوي، إلا أن البقاء في المنزل لفترات طويلة يمكن أن يكون صعبًا وباعثًا على الشعور بالعزلة”.

وأضافت جوجل: “يمكن أن تكون ألعاب الفيديو وسيلة قيّمة للاختلاط مع الأصدقاء والعائلة حين تكون عالقًا في المنزل، لذلك نمنح اللاعبين في 14 دولة إمكانية الوصول المجاني إلى (إستاديا) لمدة شهرين”.

وقالت جوجل: إن إتاحة (إستاديا) مجانًا يبدأ اعتبارًا من اليوم مستمرًا تدريجيًا خلال الـ 48 ساعة القادمة. وأضافت أن أي شخص يشترك في الخدمة سيحصل على شهرين مجانيين في النسخة الاحترافية من الخدمة (إستاديا برو) Stadia Pro مع وصول فوري إلى 9 ألعاب، مثل: GRID، و Destiny 2: The Collection، و Thumper.

ويمكن لمن يفعل ذلك شراء المزيد من الألعاب من متجر الخدمة، على أن تبقى هذه الألعاب ملكًا للمستخدم حتى وإن ألغى الاشتراك في خدمة (إستاديا برو) المدفوعة أصلًا في وقت لاحق. وإن كان المستخدم مشتركًا بالخدمة المدفوعة بالفعل، فلن تأخذ الشركة رسومًا خلال الشهرين القادمين.

يُشار إلى أنه يمكن الاشتراك في خدمة (إستاديا) من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، ثم تنزيل التطبيق على نظامي أندرويد، وآي أو إس، ثم اللعب على أي حاسوب شخصي، أو حاسوب مكتبي، أو حاسوب (كروم أو إس) لوحي مع أجهزة التحكم، ولوحات المفاتيح المدعومة. كما يمكن اللعب عن طريق هواتف (بكسل)، والعديد من هواتف أندرويد الأخرى.

وإلى جانب إتاحة خدمة (إستاديا برو) مجانًا، أعلنت جوجل عن خفض دقة الشاشة الافتراضية من 4K إلى 1080p للحفاظ على حركة مرور البيانات عبر الإنترنت.