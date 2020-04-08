الكشف عن كافة مواصفات هواتف OnePlus 8 وأسعارها

تستعد شركة (ون بلس) OnePlus للإعلان عن هاتفي (ون بلس 8) OnePlus 8، و(ون بلس 8 برو) OnePlus 8 Pro الأسبوع المقبل، وخلال المدة الماضية أكدت الشركة بعض مواصفات الهاتفين، فضلًا عن العديد من التسريبات التي كشفت عن تصميم ومواصفات الهاتف.

والآن، سُربت القائمة الكاملة بمواصفات الهاتفين، إلى جانب معلومات السعر، وذلك فضل متجر سلوفاكي للبيع بالتجزئة. وكانت (ون بلس) قد أكدت في السابق أن الهاتفين سيأتيان مع أحدث معالجات كوالكوم، (سنابدراجون 865).

أما التسريبات فقد تحدثت عن خيارين من الذاكرة، الأول: مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، والآخر: 12 جيجابايت مع 256 جيجابايت. ومع ذلك، يكشف تسريب اليوم أن خيار 256 جيجابايت لن يُتاح لجميع الخيارات اللونية.

سيعمل الهاتفان كلاهما بنظام التشغيل أندرويد 10، ويُرجح أن يكون ذلك مع إصدار جديد من واجهة المستخدم (أوكسجين أوإس) OxygenOS، وسيأتيان مع الإصدار الثاني من الوضع المظلم الذي يدعم المزيد من التطبيقات.

وسيقدم (ون بلس 8) شاشة من نوع Fluid AMOLED بقياس 6.55 بوصات وبدقة 2,400×1,080 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9 ومعدل تحديث قدره 90 هرتز. أما هاتف (ون بلس 8 برو) سيقدم شاشة من نوع Fluid AMOLED بقياس 6.78 بوصات وبدقة 3,168×1,440 بكسل مع نسبة أبعاد 19.8:9 ومعدل تحديث قدره 120 هرتز وكثافة 513 بكسل في البوصة.

وكشفت تسريبات سابقة عن أن هاتف (ون بلس 8) سيقدم 3 كاميرات خلفية، بدقة: 48 ميجابكسل، و16 ميجابكسل، و2 ميجابكسل، في حين سيقدم هاتف (ون بلس 8 برو) 4 كاميرات خلفية، بدقة 48 ميجابكسل للأولى والثانية، و8 ميجابكسل للثالثة، و 5 ميجابكسل للرابعة.

والآن يكشف التسريب الجديد عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالكاميرات، إذ ستأتي كاميرا 48 ميجابكسل من (ون بلس 8) مع مستشعر من نوع Sony IMX586. أما الكاميرا الرئيسية لهاتف (ون بلس 8 برو) فستأتي مع مستشعر من نوع Sony IMX689، وستأتي الكاميرا الثانية مع مستشعر من نوع Sony IMX586 مع أنهما تقدمان الدقة ذاتها. وستسمح هذه الكاميرا بالتصوير الفائق العرض، وتصوير الأجسام القريبة التي لا يتجاوز بعدها 3 سنتيمترات.

وستدعم كاميرا 8 ميجابكسل تقنية التثبيت البصري، مع معدل تقريب بصري قدره 3x، ومعدل تقريب رقمي قدره 30x، أما كاميرا 5 ميجابكسل فستتيح التقاط الصور بـ “أسلوب فريد من خلال تأثيرات الإضاءة الفنية والمرشحات”.

وفيما يتعلق بالاتصال، سيدعم الهاتفان تقنية WiFi 6، وتقنية NFC، وتقنية البلوتوث 5.1 مع منفذ USB-C. وسيأتي الهاتفان مع مكبرات صوت إستريو وتقنية Dolby Atmos.

أما فيما يتعلق بالأسعار، فسيتوفر هاتف (ون بلس 8) – حسب التسريب الجديد – بسعر 729 يورو لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، في حين سيتوفر خيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت بسعر 835 يورو. أما الخيار الأول من هاتف (ون بلس 8 برو) فسيتوفر بسعر 930 يورو، وسيتوفر الخيار الآخر من الهاتف بسعر 1,020 يورو. ويُتوقع أن يُطرح الهاتفان للبيع اعتبارًا من 30 نيسان/ أبريل الجاري.