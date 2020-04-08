أوبو تمنح تراخيص براءات اختراعاتها لصانعي تقنيات إنترنت الأشياء عبر منصة أفانسي

أعلنت شركة أوبو عن عزمها منح التراخيص لبراءات اختراعاتها العالمية ذات المعيار الأساسي في مجال تقنيات الجيل الثالث (3G) والرابع (4G) وإنترنت الأشياء (IoT) وقطاع صناعة السيارات من خلال منصة أفانسي (Avanci) الرائدة والمتخصصة في منح تراخيص براءات الاختراع.

تعتبر شركة أوبو في طليعة المؤسسات الداعمة لمسيرة الابتكار في سوق الهواتف المتحركة، وتعمل حالياً على تنويع محفظتها لتشمل التقنيات الجديدة مثل إنترنت الأشياء والجيل الخامس (5G) والواقع المعزز (AR) لتوفير تجارب تقنية غامرة ومخصصة للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم.

وتواصل أوبو تعزيز قدراتها وابتكاراتها في مجال البحث والتطوير دعماً لهدفها لتوفير الخدمات والأجهزة الذكية الحديثة لعصر الاتصال الذكي، وتماشياً مع هذه المساعي، وبحسب الأرقام المسجلة بتاريخ 29 فبراير 2019، حصلت أوبو على أكثر من 43 ألف براءة اختراع حول العالم وفي المقابل منحت أكثر 16 ألف براءة اختراع على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة، صرح السيد أدلير فينغ، المدير الأول لحقوق الملكية الفكرية في أوبو: “انطلاقاً من التزامها الراسخ تجاه تطوير الابتكارات التقنية الرائدة، تحرص الشركة على منح التراخيص لمحفظتها من براءات الاختراع الأساسية في القطاع استناداً إلى شروط عادلة، دون انحياز. كما يسعدنا منح تراخيص براءات اختراعاتنا العالمية ذات المعيار الأساسي في مجال اتصالات الجيل الثالث (3G) والرابع (4G) عبر منصة أفانسي لاستخدامها في مجال إنترنت الأشياء وقطاع صناعة السيارات”.

تعد أفانسي منصة رائدة لمنح تراخيص براءات الاختراع، وتوفر التراخيص للغالبية العظمى من براءات الاختراع الخلوية ذات المعيار الأساسي في مجال اتصالات الجيل الثالث (3G) والرابع (4G) لاستخدامها في منتجات إنترنت الأشياء والمركبات المتصلة عبر الإنترنت.

من جهته، صرح السيد قاسم الفلاحي، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة أفانسي: “يسعدنا انضمام شركة أوبو الرائدة عالمياً في قطاع الهواتف الذكية إلى منصة أفانسي التي تتيح للشركات تحقيق عائدات منطقية لقاء استثماراتها في مجال البحث والتطوير. وذلك من خلال سوق عالية الكفاءة تحرص على تحقيق الموازنة بين مصالح مالكي براءات الاختراع والحاصلين على التراخيص في مختلف أنحاء العالم، وتتيح مواصلة دفع عجلة الابتكار”.

تعتزم أوبو إطلاق مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة والمتميزة في مجال إنترنت الأشياء قريباً، ويشمل ذلك السماعات اللاسلكية التي توفر تجربة صوتية فريدة من نوعها حيث ستمثل انطلاقة للشركة لدخول عالم الخدمات الصوتية الذكية.

اختتم السيد إيثان تشيوي، رئيس أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: “نحن ندرك متطلبات المستهلكين في الشرق الأوسط، ونتطلع قدماً لطرح مجموعة عالمية المستوى من أجهزة إنترنت الأشياء والمنتجات الصوتية الحديثة في المنطقة قريباً”.