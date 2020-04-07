يقدم (مايكروسوفت وورد) Microsoft Word الكثير من الميزات والوظائف المفيدة في برنامج واحد، لكنه لا يقتصر على الميزات المدمجة فقط، بل يمكنك توسيع هذه الميزات مثل الحصول على مترجم داخلي يتيح لك ترجمة المستندات من لغة إلى أخرى، أو ميزة للتدقيق اللغوي، أو تجميع المستندات تلقائيًا، وهنا يمكنك استخدام (إضافات وورد) Word Add-Ins.

فيما يلي 5 إضافات لبرنامج مايكروسوفت وورد تسهل عليك عملك:



أين يمكنك العثور على إضافات مايكروسوفت وورد؟

افتح مستند (وورد) Word جديد.

من شريط القوائم، اضغط على علامة تبويب (إدراج) Insert.

اضغط على خيار (الحصول على إضافات) Get Add-Ins.

سينقلك هذا الخيار إلى قائمة الإضافات لتطبيق (أوفيس) Office في متجر مايكروسوفت. ومن هنا، يمكنك النقر على أي إضافة لتثبيتها، من خلال الضغط على خيار (إضافة) Add.

كما يمكنك مراجعة الإضافات المثبتة بالفعل من علامة التبويب نفسها ضمن خيار My Add-Ins.

إليك أبرز إضافات Microsoft Word التي يمكنك استخدامها لتسهيل عملك:

1- Wikipedia:

تعتبر موسوعة (ويكيبيديا) Wikipedia هي المصدر الذي يلجأ إليه عدد هائل من الناس للحصول على معلومات حول أي موضوع، فهي موسوعة مجانية مُتعددة اللغات، وبالتالي يمكنك الاستعانة بها كأداة للحصول على بعض المعلومات داخل المستندات دون أن تنتقل إلى الموقع بالفعل.

يمكنك تصفح مقالات ويكيبيديا بكتابة ما تريد البحث عنه في شريط البحث، أو من خلال تحديد كلمة أو عبارة معينة في المستند وستقوم الإضافة بعرض المقال المناسب تلقائيًا، ولكن تذكّر أنه لا يمكنك المساهمة في تحرير صفحات ويكيبيديا أثناء استخدام هذه الوظيفة الإضافية.

2- Excel-to-Word Document Automation:

تسمح لك إضافة (Excel-to-Word Document Automation) بربط مستندات Excel و Word الخاصة بك، وبالتالي ربط البيانات وتبادلها ذهابًا وإيابًا دون الحاجة إلى نسخها يدويًا.

توفر لك هذه الإضافة القدرة على تحسين الإنتاجية من خلال أتمتة التحديثات لمحتوى Excel في مستندات Word، ويتضمن المحتوى القابل للتحديث النصوص، والجداول، والرسوم البيانية، والقوائم والصور.

3- Pixabay Images:

إذا كنت تعمل على عرض تقديمي أو تحتاج الى إدراج بعض الصور في المستندات، يمكنك استخدام إضافة (Pixabay Images) مباشرة داخل المستند والبحث عن الصورة التي تحتاج إليها مثل: الصور الفوتوغرافية الكلاسيكية، أو الرسوم التوضيحية، أو حتى بعض لقطات الأفلام.

Pixabay هي خدمة مجانية يمكنك من خلالها البحث في قاعدة بيانات ضخمة للصور، واستخدامها حتى لأغراض تجارية دون طلب إذن بموجب تصريح (Creative Commons CC0).



4- I Should Be Writing:

تجمع إضافة (I Should Be Writing) بين ميزات (المؤقت) Timer، وعداد الكلمات، وهي مصممة لجعل كتابتك أكثر كفاءة، حيث يمكنك تحويلها إلى نظام المؤقت إذا كنت تريد إنهاء الكتابة في وقت محدد، أو تحويلها إلى وضع عداد الكلمات لحساب عدد الكلمات التي كتبتها، وبعد الانتهاء من جلسة الكتابة الخاصة بك، يمكنك الاطلاع على إحصائيات عملك وتحليل نتائجك.

5- Consistency Checker:

تساعدك إضافة (Consistency Checker) على الكتابة بدون أخطاء إملائية، حيث تكتشف الأخطاء الإملائية، كما تقوم بتصحيح استخدام الأرقام في الجمل، والتحقق من مدى اتساق كتابتك، وغير ذلك الكثير.